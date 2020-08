SpaceX plant Ferien-Resort an Start-Ort: Weltraumtourismus mal anders

Die kleine Gemeinde Boca Chica in Texas ist seit einige Zeit Standort von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Neben einem geplanten "Spaceport" will das Unternehmen dort jetzt offenbar Weltraumtourismus der anderen Art bieten: direkt nebenan ist offenbar ein Ferien-Resort angedacht.

Resort-Planung hat wohl gerade erst begonnen

Wie aus einer bei Microsofts Job-Portal LinkedIn veröffentlichten Stellenanzeige hervorgeht, sucht SpaceX derzeit einen "Resort Development Manager", der den Aufbau des ersten Resorts der Firma überwachen soll. Man sucht also jemanden, der die Pläne für eine Ferienanlage neben dem neuen Spaceport in Boca Chica in die Tat umsetzt.SpaceX spricht weiterhin davon, dass man bekanntermaßen in Boca Chica an der Errichtung eines neuen Startzentrums für die nächste Generation der "Launch Vehicle" vom Typ Starship arbeitet. Letztlich soll dort ein Spaceport "des 21. Jahrhunderts" entstehen, so das vollmundige Versprechen. Die Starship-Rakete soll einst Reisen bis zum Mars ermöglichen.Noch scheinen die Pläne für das Ferienresort von SpaceX in einer frühen Phase zu stecken, zumindest wenn man dem Inhalt der Stellenanzeige Glauben schenkt. So gehört zu den Aufgaben des gesuchten Mitarbeiters auch, Entscheidungen über das Design, die Kosten und die Zeitplanung für das Resort zu treffen. Außerdem soll der neue Manager helfen, von den zuständigen Behörden die nötigen Genehmigungen für den Bau der Ferienanlage zu erhalten.Dass SpaceX ein eigenes Resort bauen will, mag vielleicht auf den ersten Blick überraschen, doch vermutlich will man damit auch vom großen Interesse der Öffentlichkeit an dem in Boca Chica geplanten Spaceport profitieren und zusätzliche Einnahmen erzielen. Da sich nur die wenigsten Menschen als Privatperson eine Reise mit einem der Raumschiffe von SpaceX leisten können, könnten Raumfahrt-Fans so wenigstens direkt neben dem Start-Ort Urlaub machen.Die Gegend um Boca Chica dürfte für Besucher durchaus interessant sein, denn der kleine Ort ist direkt am Golf von Texas gelegen und daher mit gutem Wetter und einem milden Klima gesegnet. In der Gegend gibt es bereits eine Reihe anderer Resorts, darunter auch im Spring-Break-Hotspot South Padre Island.