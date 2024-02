Egal nach welcher Definition: Der Weltraum ist in 30 Kilometer Höhe noch lange nicht erreicht. Trotzdem kann es sich das Unternehmen Space Perspective nicht verkneifen, mit dem Weltraum-Traum zu werben. Jetzt hat man die Kapsel für die Luxus-Ballonreise vorgestellt.

Langes Programm

Zusammenfassung Space Perspective wirbt mit Luxus-Ballonreise und "Weltraum"

Unternehmen stellt Kapsel "Raumschiff Neptun Excelsior" vor

Ballonflug erreicht nur 30 Kilometer Höhe, nicht den Weltraum

Konkurrenz von Virgin und Blue Origin fliegt höher

Luxusreise in die Stratosphäre kostet 125.000 US-Dollar

Kapsel ist mit 4,9 Metern Durchmesser sehr geräumig

Versprochene Reisedauer beträgt sechs Stunden in Lounge-Atmosphäre

Der internationale Luftsportverband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) definiert für die Grenze zum Weltraum eine Höhe von 100 Kilometern - die Kármán-Linie. Die US Air Force hat für sich circa 80 Kilometer Höhe als Grenze definiert. Mit Blick auf diese Festlegungen legt das Unternehmen Space Perspective seine Werbeversprechen schon sehr großzügig aus - und macht großen Wirbel um die Fertigstellung seiner ersten Luxus-Kapsel.Wie das Unternehmen jüngst mitteilte, konnte man die erste Testkapsel fertigstellen. Der Name: Raumschiff Neptun - Excelsior. Damit habe man "das größte bemannte Raumschiff" abseits der ISS konstruiert. Mit einem Durchmesser von 4,9 Metern und einem Druckvolumen von mehr als 60 Kubikmetern kann man die wichtigste Konkurrenz deutlich überbieten. Virgin Galactic's Spaceship Two und Blue Origin's New Shepard kommen auf die Hälfte des Volumens.Das klingt alles schön und gut, doch bleibt ein wichtiges Detail, egal wie sehr das Unternehmen auch den Anspruch auf den Weltraum erhebt: in einer Höhe von 30 Kilometern werden die zahlungskräftigen Kunden zwar einen tollen Ausblick genießen, das All ist aber noch in weiter Ferne. Die Konkurrenz von Virgin und Blue Origin erreichen mit ihren Gefährten rund 80 beziehungsweise 100 Kilometer Höhe. Die ISS fliegt 400 Kilometer hoch.Unabhängig von den sehr weit hergeholten Marketingversprechen dürfte sich die Idee der Ballonreise in die Stratosphäre im Luxus-Tourismusbereich durchaus vermarkten lassen. Virgin und Blue Origin verbleiben bei ihren Flügen nur sehr kurz auf der maximalen Höhe, Space Perspective verspricht eine 6 Stunden Reise in "Lounge-Atmosphäre". Dafür müssen die Kunden aber bereit sein, 125.000 US-Dollar zu investieren.