Wind in den Segeln: Microsofts Sea of Thieves feiert Erfolg auf Steam

Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung und einigen Durststrecken scheint das Action-Adventure Sea of Thieves wieder richtig durchzustarten. Wie Microsoft in einem neuen Blog-Beitrag bekannt gibt, besteht die Piraten-Community weltweit aus mittlerweile 15 Millionen Spielern. Erst im Januar hatte das Entwicklerstudio Rare bekanntgegeben, dass man den Meilenstein von 10 Millionen Spielern erreichen konnte. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie legten die Zahlen bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 um 50 Prozent zu. Für den Erfolg ist auch der kürzliche Steam-Release verantwortlich.Der "Play Anywhere"-Titel wird von Microsoft für Windows 10-PCs und die Xbox One-Familie samt Cross-Play und Cross-Progression angeboten. Zudem ist Sea of Thieves Teil des Xbox Game Pass und somit für viele Spieler "kostenlos" erhältlich. Dass der vergangene Juni für Sea of Thieves den erfolgreichsten Monat mit über 3,3 Millionen neuen Spielern darstellt, ist der Spieleplattform Steam zu verdanken, auf der die Redmonder ihr Piraten-Abenteuer seit dem 3. Juni für knapp 40 Euro zum Verkauf anbieten. Bis dato soll man laut Microsoft hier über eine Million Exemplare verkauft haben.Zudem profitiert Sea of Thieves stark von einst überfälligen Content-Updates, die mitt­ler­wei­le beinahe im Monatsrhythmus veröffentlicht werden. Über das letzte Jahr hinweg spen­dier­ten Rare und Microsoft dem ein­stei­ger­freund­li­chen, jedoch teilweise monotonen Adventure unter anderem einen separaten PvP-Modus (Arena), neue Story-Inhalte (Seemannsgarn), einen Ingame-Shop (Piratenbasar) und viele globale Events. Schon heute soll mit "Ashen Winds" die nächste Aktualisierung anstehen. Im obigen Trailer sprechen die Entwickler über die neuen Inhalte, Flammenwerfer und einen zusätzlichen Encounter, der die Spieler in den nächsten Wochen begleiten wird.