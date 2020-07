RedMagic 5S: Neue Details zum Gaming-Smartphone mit Extra-Lüfter

Mit dem RedMagic 5S soll der chinesische Hersteller Nubia am 28. Juli die nächste Generation seines Gaming-Smartphones vorstellen. Im Vorfeld sind nicht nur viele technische Details durchgesickert, auch das Un­ter­neh­men selbst bewirbt bereits sein neues Android-Flaggschiff.

Schnelle Bildwiederhol- und Abtastraten stehen weiterhin im Fokus

RedMagic

Wie Nubia-Präsident Ni Fei über die Social-Media-Plattform Weibo bekannt gibt, fällt der offizielle Startschuss für das neue RedMagic 5S bereits in wenigen Tagen. Der Nachfolger des RedMagic 5G richtet sich erneut an Gamer und soll, wie viele Smartphones im zwei­ten Halb­jahr 2020, über den Qualcomm Snapdragon 865+ verfügen. Neben dem Octa-Core-Chip mit einer Taktrate von bis zu 3,1 GHz sollen ein schneller Arbeitsspeicher (LPDDR5 RAM) und Flash-Speicher (UFS 3.1) zur Ausstattung gehören. Voraussichtlich sind Dimensionen von bis zu 16 GB respektive 512 GB angedacht.Vorab bestätigte Nubia, dass man mit dem RedMagic 5S erneut auf ein Display mit einer Bild­wie­der­hol­ra­te von 144 Hz und einer Touchscreen-Abtastrate von 240 Hz setzen wird. An­ga­ben zur Größe und Bildschirmtechnologie bleibt das Unternehmen schuldig. Man kann je­doch davon ausgehen, dass Nubia den "5G-Nachfolger" mit dem gleichen 6,65 Zoll großen OLED-Display be­stü­cken dürfte. Ebenso zeigt ein neues Video den Einsatz von ver­bes­ser­ten Schultertasten, die im RedMagic 5S mit einer Abtastrate von 320 Hz schneller auslösen.Nachschub soll auch im Bereich des Zubehörs geliefert werden, wie Nubia im Vorfeld be­stä­tig­te. Geplant sei ein externer Lüfter, der das Smartphone im Gaming-Betrieb zusätzlich zur aktiven internen Kühlung (15.000 rpm) vor Überhitzung schützen und den Qualcomm-Chip länger auf voller Leistung halten kann. Ebenso soll die "Wind Cooling Magic Box" über einen USB-C-Port sowie einen 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss verfügen. Es bleibt jedoch abzuwarten, mit welchem Geräuschpegel Spieler rechnen müssen und zu welchem Preis der zweite Lüfter angeboten wird.Da sich die Einladung zum Nubia-Event am 28. Juli vorrangig an das asiatische Publikum richtet, ist davon auszugehen, dass eine globale Ankündigung des RedMagic 5S einige Zeit später erfolgt. Es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, dass der Hersteller sein neues Gaming-Smartphone mit Google Android 10 auch hierzulande anbieten wird. Und das obwohl erst im April 2020 das aktuelle RedMagic 5G eingeführt wurde.