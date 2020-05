Nintendo kündigt "Paper Mario: The Origami King" für die Switch an

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der japanische Publisher Nintendo hat heute überraschend einen neuen Ableger von "Paper Mario", der noch in diesem Sommer für die Switch erscheinen soll, angekündigt. Bei "Paper Mario: The Origami King" handelt es sich um ein völlig neues Game, das den Spieler in eine Welt aus Papier entführt. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das kommende Rollenspiel.Das Ziel des neuen Switch-Games ist es, die Pläne von König Olly zu durchkreuzen. Der Antagonist hat das Schloss von Prinzessin Peach mit einer riesigen Papierschlange ein­ge­fan­gen und kurzerhand auf die Spitze eines Berges gesetzt. Zusammen mit seiner neuen Gefährtin Olivia muss Mario viele abwechslungsreiche Level bestreiten und sich Gegnern wie den Faltschergen entgegensetzen. Hierfür stehen dem ehemaligen Klempner eine Reihe an neuen Manövern zur Verfügung. Einen Mehrspieler-Modus soll es nicht geben."Paper Mario: The Origami King" kann ab sofort vorbestellt werden. Die digitale Version schlägt mit knapp 60 Euro zu Buche. Der Titel wird am 17. Juli 2020 das Licht der Welt erblicken. Damit das Game direkt zum Release gespielt werden kann, werden vorbestellte Kopien bereits einige Zeit vor Release auf die Switch geladen. Vor dem 17. Juli kann das Spiel allerdings natürlich noch nicht gestartet werden.