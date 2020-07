Flight Simulator: Microsoft beantwortet Fragen zur Xbox-Version

Der neue Flight Simulator 2020 erscheint am 18. August für Windows 10-PCs. Viele Fans der Serie stellen sich jedoch die Frage, ob und vor allem wann man auf der Xbox One und der Xbox Series X durch­star­ten kann. Microsofts Pre-Order-FAQ bringt etwas Licht ins Dunkel.

Microsoft Flight Simulator 2020 - Trailer zur offiziellen Pre-Order-Phase

Neue Infos zu Erfolgen, Play Anywhere und Controllern

Vorbestellungen: Preise und Unterschiede der Editionen

Alle Editionen im Microsoft Store + Pre-Install

Microsoft

Ging man bisher von einem Parallelstart der PC- und Konsolen-Version aus, hebt der Mi­cro­soft Flight Simulator 2020 Mitte August nur auf Desktops und Notebooks mit Windows 10-Betriebssystem ab. Besitzer der Xbox One müssen sich vermutlich noch länger gedulden. In den Frequently Asked Questions (FAQ) beantworten die Redmonder die Frage danach wie folgt:Es ist davon auszugehen, dass man den Xbox Games Showcase am 23. Juli nutzen wird, um den offiziellen Release-Termin für Konsole zu verkünden.Abseits davon teilt Microsoft weitere Details zur Synchronisation des neuen Flight Simulator zwischen PC- und Xbox-Editionen. So soll es unter anderem eine geteilte Liste der Erfolge (Achievements) geben, die über beide Plattformen hinweg gesammelt werden können. Zu­dem wird die grafisch anspruchsvolle Flugsimulation Teil des bekannten Xbox Play Anywhere-Programms sein. Spieler, welche die PC-Version vorbestellen, erhalten bei entsprechender Verfügbarkeit für die Xbox One und Xbox Series X somit sofortigen Zugang zur Konsolen-Fassung. Gleiches gilt in umgekehrter Reihenfolge.Ebenso wird das Lesen der Microsoft-FAQ zum Flight Simulator allen Spielern emp­foh­len, die den Flugsimulator mit optimierter Ausrüstung steuern. Dazu gehören zum Bei­spiel Con­trol­ler in Form eines Steuerhorns, Schubregler, Pedale zur Rudersteuerung oder passenden Panels für die Radio-, Instrumenten- und Autopilot-Steuerungen. Entsprechendes Zubehör wird unter anderem von Herstellern wie Logitech, Thrustmaster, Virtual Fly und Honeycomb Aeronautical unterstützt. Klassisch kann man aber auch bedenkenlos zur Tastatur, Maus und dem Xbox-Controller greifen.Preislich dürfte es zwischen der digitalen PC- und Konsolen-Version aufgrund von "Play Anywhere" kei­ne Unterschiede geben. Die Standard-Edition schlägt mit 69,99 Euro zu Buche, ist jedoch auch Bestandteil des Xbox Game Pass. Die Deluxe- und Premium Deluxe-Editionen gehen hingegen mit zusätzlichen Flugzeugen und Flughäfen für 89,99 Euro und 119,99 Euro über die virtuelle Ladentheke des Microsoft Store. Upgrades von der Standard-Fassung auf die umfangreicheren Versionen werden zum Launch hin angeboten. Bei Steam oder im Epic Games Store wird das Spiel vorerst nicht erhältlich sein.