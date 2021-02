Erster Release-Kandidat: Neues Labor-Update für FritzBox 7590

Das Berliner Unternehmen AVM hat ein weiteres Labor-Update für das kommende Feature-Update für die FritzBox 7590 bereitgestellt. AVM hat bestätigt, dass es sich um den Release-Kandidaten handelt. Damit stehen die neuen Funktionen nun in den Startlöchern.

Der Release-Kandidat?

Weitere Verbesserungen in FritzOS 7.24-86449

Mesh: Verbesserung - Verbesserte Hinweise auf eine aktive Einstellungsübernahme für eine FritzBox als Mesh Repeater

Behoben - Einstellungen zur WLAN-Zeitschaltung konnten unter Umständen nicht geändert werden, wenn die Einstellung "FritzBox als Mesh Repeater" genutzt wurde

Behoben - Bei einer FritzBox, die als Mesh Master, aber nicht als Router (DHCP-Server) eingestellt ist, ließen sich Name und IP-Adresse des Routers nicht ändern

Mobilfunk: Verbesserung - Detailoptimierungen für den Erweiterten Ausfallschutz

Internet: Behoben - Aktualisierung der Links für FTP-Zugriff korrigiert

Behoben - Anzeige des MyFritz-Internetzugang war zu kurz dargestellt

Behoben - Kindersicherung: Zuordnung eines Heimnetzgerätes zu einem anderen Zugangsprofil war nicht möglich

Behoben - Nach Ersteinrichtung war die Einstellung "kein Update durchführen" per Default gesetzt

Behoben - Online-Zähler konnte nicht zurückgesetzt werden

Behoben - Teilweise waren VPN-Verbindungen nach Import einer VPN-Konfigurationsdatei erst nach Neustart möglich

WLAN: Verbesserung - Verhalten der WLAN-Autokanal Funktion bei RADAR-Erkennung verbessert (7590)

Verbesserung - Stabilität bei Verwendung von WLAN-Geräten mit Realtek-Chipsätzen verbessert

Behoben - Auf der Seite "WLAN / Mesh Repeater" wurden ungeeignete benachbarte Funknetze (u. a. mit versteckter SSID) zur Auswahl angeboten

Mesh: Behoben - FritzPowerline-Adapter ohne individuell vergebenen Namen wurden in der Mesh-Übersicht ohne Namen und IP-Adresse angezeigt

Heimnetz: Behoben - Änderungen von Geräte-Details wurden abgelehnt, wenn der Mesh Master nicht auch der DHCP-Server war

Behoben - Behoben - mögliche unnötige Fehlermeldung zur festen IP beim Speichern von Gerätedetails beseitigt

AVM

Was lange währt, wird endlich gut - zumindest sieht man das so in der AVM-Community, in der viele Nutzer schon auf das FritzOS-Feature-Update für die FritzBox 7590 warten. Die FritzBox 7590 ist eine der weit verbreitetsten Router-Modelle, entsprechend sitzen viele Nutzer daheim und warten auf das Update. Das Feature-Update bringt eine Reihe von Verbesserungen, unter anderem die Möglichkeit, bestimmte Geräte im Netzwerk zu bevorzugen. Damit kann man im Homeoffice profitieren, zum Beispiel um im Zoom-Call nicht rauszufliegen, weil der Nachwuchs gerade ein Download bei der Playstation startet. Auch andere Neuerungen sind praktischer Natur. So startet AVM die Unterstützung für den Telekom CompanyFlex SIP-Trunk, und lässt auf dem FritzFon nun einen neuen Startbildschirm inklusive Wetterinformationen zu.Laut der bei Twitter abgesetzten Nachricht handelt es sich bei dem jetzt von AVM veröffentlichten Beta-Update FritzOS 07.24-86449 um einen Release-Kandidaten.Das würde heißen, dass AVM die finale Freigabe für alle Besitzer einer 7590 vorbereitet und das Update schon in Kürze starten könnte. Besitzer einer 7590, die bereits eine experimentelle Laborversion nutzen, bekommen nun erst einmal noch eine Aktualisierung angeboten. Die Änderungen sind laut den von AVM zur Verfügung gestellten Release Notes aber überschaubar. Es heißt jetzt lediglich, dass Stabilitätsverbesserungen vorgenommen wurden. Nutzer sollen noch einmal Feedback einreichen und alle Bugs melden.