Labor-Update: Feinschliff für FritzBox 7490 und 7530, neu für 6890 LTE

Änderungen FritzOS 7.19 80113 und 80086 System:

Verbesserung Übersetzungen komplettiert

Verbesserung Detailkorrekturen in der Benutzeroberfläche



AVM hat die neuen experimentelle Labor-Versionen für das kommende FritzOS-Feature-Update jetzt für folgende Geräte bereit­gestellt: FritzBox 7490, FritzBox 7530 und FritzBox 6890 LTE. Der LTE-Router ist dabei ab sofort neu mit im labor-Update für das FritzOS 7.20 verfügbar. Damit können Besitzer der 6890 LTE ab sofort auch schon die ersten neuen Funktionen ausprobieren. Dazu gehört zum Beispiel Unterstützung für WPA3, erweitertes Mesh-Steering für die Optimierung der WLAN-Leistung auf mobilen Geräten und Unter­stützung für verschlüsselte Telefonie.Wer bisher aber noch keinen Beta-Test mit­ge­macht hat sollte bedenken, dass AVM für die experimentellen Versionen keinen Support leisten kann. Bei Problemen kann man das FritzOS aber zurücksetzen. Informationen dazu gibt es auf der Sonderseite zu den Labor-Updates . Dort findet man auch die .zip-Pakete zum Download, um eine neuen Laborversion aus­zuprobieren.Die beiden anderen Modelle bekommen jetzt noch einmal weitere Fehlerbehebungen, die während der Betaphase aufgefallen waren.Es handelt sich dabei nur um den Feinschliff, das fertige Update könnte also auch für die FritzBoxen 7490 und 7530 schon in Kürze veröffentlicht werden. Wir haben die Release-Notes mit den bekannten Änderungen für die beiden Modelle mit am Ende des Beitrags eingefügt. Einzelheiten verrät AVM dieses mal nicht. Die Liste der Änderungen für die 6890 LTE ist dagegen so umfangreich, das sie mehrer Dutzend Einträge enthält. Das Changelog ist mit im Download-Paket für den Beta-Test enthalten.