Microsoft muss liefern: Wichtigster Xbox-Series-X-Event hat Termin

Seit es Konsolen gibt sind es Exklusiv-Titel, die einen großen Teil zum Erfolg beitragen. In dieser Hinsicht steht für Microsoft jetzt bald der wohl wichtigste Event vor dem Start der Xbox Series X an. Am 23. Juli will man zeigen, welche exklusiven Spiele man bieten wird.

Auch die neue Konsolen-Generation setzt auf exklusive Titel

Eine ganz andere Generation

Alle wichtigen Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Sony konnte gerade in den letzten Jahren mit vielgelobten Exklusiv-Titeln für die PlayStation 4 immer wieder neue Kunden für einen Kauf der Konsole begeistern. Kein Wunder, dass auch vor dem Start der PlayStation 5 und Xbox Series X die ganze Branche gespannt darauf wartet, dass die beiden Unternehmen die großen Exklusivtitel ankündigen. Sony und Microsoft hatten hier schon mit ersten Bildern Erwartungen geweckt, Microsoft will es jetzt aber mit einem Online-Event konkret machen.Wie das Unternehmen über den offiziellen Twitter-Kanal von Xbox mitteilt, steht für den 23. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit das "Xbox Games Showcase"-Event an. Dabei will das Unternehmen aller Voraussicht nach einen Fokus auf die großen Plattform-Titel legen, die das Interesse der Kunden wecken sollen. Ein sicherer Kandidat, der bei der Präsentation wohl erstmals genauer vorgestellt wird: Halo Infinite . Darüber hinaus sind Neuerungen zu Titeln wie Forza, Gears of War und Hellblade 2 zu erwarten, die allesamt von den Xbox Game Studios entwickelt werden.War es in alten Generationen das Ziel, mit Exklusiv-Titeln direkt zum Verkauf neuer Geräte beizutragen, verfolgt Microsoft hier jetzt einen anderen Ansatz. Alle beim kommenden Event gezeigten Spiele sollen neben der Xbox Series X auch für Xbox One-Konsolen und Windows-10-PCs verfügbar sein. Die hauseigenen Titel sollen für eine Übergangsphase von mindes­tens zwei Jahren auch für die alte Konsolen-Generation erscheinen. Man darf sehr gespannt sein, wie die Reaktionen nach dem großen Game-Event ausfallen werden.