Flight Simulator 2020 - Microsoft gibt den Starttermin bekannt

Alle Editionen im Microsoft Store + Pre-Install

Microsoft hat den Veröffentlichungstermin für den Flight Simulator 2020 bekannt gegeben: Demnach erscheint das Spiel bereits am 18. August dieses Jahres in unterschiedlichen Editionen und kann bereits vorbestellt werden. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zum Spiel.Mit dem Flight Simulator 2020 bringt Microsoft die erfolgreiche Simulationsserie auch tech­nisch auf den neuesten Stand. Auf der Basis von Satellitenaufnahmen ist die gesamte Erde im Spiel realitätsnah abgebildet, sodass sich jeder beliebige Ort anfliegen lässt. Dabei wer­den auch Details in der Umgebung nachgebildet. Ebenfalls enthält der neue Flight Simulator Tag-Nacht-Zyklen und realistische Wetterlagen auf Grundlage von Echtzeitdaten.Der Microsoft Flight Simulator 2020 kann ab sofort als Standard-, Deluxe- oder Premium-Deluxe-Edition vorbestellt wer­den, welche sich vor allem in der Zahl der verfügbaren Flug­zeu­ge und Flughäfen unterscheiden Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Simulation auch für die Xbox One und Xbox Series X erscheinen, hier hat Microsoft aber noch keinen Termin genannt.