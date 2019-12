New World: Amazons MMO bekommt Extra-Funktionen nur für Streamer

Mit New World liefert Amazon bald einen der Hoffnungsträger des MMO-Genres. Dabei will das Unternehmen Funktionen ins Spiel einbauen, die sich direkt an Twitch-Streamer richten. Diese bekommen Einlade- und Status-Funktionen, die Interaktion mit Zuschauern ermöglichen.

Das erste MMO, das die Generation der Streamer im Spiel abbildet

Jeder weiß, wer streamt

Amazon gehört die Streamingplattform Twitch und hat mit New World bald ein neues MMORPG im Angebot, das ab dem 26. Mai 2020 verfügbar sein wird. Da macht es für den Konzern durchaus Sinn, die beiden Produkte auch technologisch eng miteinander zu verzahnen. Wie jetzt Mein-MMO berichtet, hat Amazon genau dieses Vorhaben bei der Entwicklung von New World verfolgt. Demnach wird das Spiel für Twitch-Streamer einige exklusive Funktionen erhalten, die darauf ausgelegt sind, die Interaktion mit Zuschauern zu vereinfachen.Wie Scot Lane, Game Director von New World, in einem Interview verrät, ist Amazon sehr daran interessiert, dass Twitch in der neuen Welt von Beginn an eine sehr große Rolle spielt. Ein Aspekt, bei dem sich diese Philosopie auswirken wird, sind die großen Schlachten, die New World bieten wird. Hier können sich Spieler über eine Anmelde-Mechanik für ansteh­ende Auseinandersetzungen eintragen. Ob der Spieler in der Schlacht einen Platz erhält, hängt dann von seinen Beiträgen in diesem Gebiet ab.Für Streamer integriert Amazon hier eine exklusive Anmelde-Funktion. Befinden sich Spieler auf demselben Server wie ein Streamer, sollen sie seiner Gruppe einfach über einen Button beitreten können. Damit werde es Streamern und ihrer Anhängerschaft leicht gemacht, zusammen Kämpfe zu bestreiten.Darüber hinaus hat Amazon auch ein soge­nanntes "Streamer Spotlight", dass Streamer im Spiel klar erkennbar macht. Diese Funktion soll es unter anderem möglich machen, das Spielern im Kampf mit Streamern angezeigt wird, ob diese gerade live auf Sendung sind - man darf hier auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die Funktion auf das Spielverhalten aus­wirken wird, da Streamer auch gerne von anderen Spielern daran gehindert werden, die Spiele wirklich normal zu spielen.