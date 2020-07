Congstar startet WLAN-Call und VoLTE in weiteren Tarifen Ende Juli

Anfang des Jahres hatte die Telekom-Tochter Congstar bereits bestätigt, dass WLAN-Call und VoLTE endlich auch bei der Mobilfunkmarke unter­stützt werden sollen. Nun gibt es ein Update: Ab Ende Juli startet man für Neukunden.

LTE-Netz mit neuen Extras

Congstar

Der Startschuss von VoLTE und WLAN-Call im Angebot von Congstar war dabei schon vor einigen Wochen erfolgt, doch zunächst nur für wenige Tarife. Voice over LTE gewährleistet eine allgemein verbesserte Sprachqualität, sowie längere Akkulaufzeiten, da keine Netzwechsel nötig sind. Außerdem wird die sogenannten Rufaufbauzeit deutlich reduziert. Jetzt wird man als Congstar-Neukunde ab Ende Juli gleich mit in den Genuss kommen, und zwar soweit das bekannt ist in allen verfügbaren Tarifen. Bei den Bestandskunden geht die Umstellung nebenbei weiter.Zudem bekommen nun Bestandskunden der Discounter-Untermarken ja! mobil von Rewe und Penny Mobil Zugriff zum LTE-Netz der Telekom. Standard ist damit nun auch ohne Aufpreis das LTE-Netz mit einer Geschwindigkeit von maximal 25 Mbit/s. Mit der Umstellung erfolgt zeitgleich die Bereitstellung der neuen Feature VoLTE und WLAN-Call. Laut dem derzeitigen Plan sollen Neukunden von Ja Mobil und Penny Mobil ab dem 20. Juli die Funktionen nutzen können. Die Umstellung der Bestandskunden soll zu Ende August vollzogen werden.Weiterführende Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen Anbietern auf www.congstar.de www.jamobil.de und www.pennymobil.de Bei der Telekom startete VoLTE und WLAN-Call dabei bereits im Jahr 2016. Die Netze von Vodafone und O2 waren sogar noch etwas früher dabei. Allerdings haben die meisten Discountermarken und Mobilfunk-Untermarken die Einführung herausgezögert, teils auch, weil noch nicht in jedem Tarif die Umstellung auf LTE erfolgt war. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Smartphone, das die Funktionen unterstützt.