Congstar: Weitere Bestandskunden bekommen nun LTE und damit VoLTE

Laut dem aktuellen Plan wird das Unternehmen als nächstes alle Kunden der Postpaid-Tarife Smart und Basic bis Ende diesen Monats mit LTE 25 versorgen. Diese maximale Ge­schwindig­keit von 25 Mbit/s im Download ist dann Standard. Congstar bietet aber auch als Option gegen Aufpreis LTE 50, also bis zu 50 Mbit/s an. Bestandskunden sollten sich bei Interesse an den Kunden-Support wenden, um näheres dazu zu erfahren. Die Prepaid-Tarife hatte Congstar bereits auf LTE-Support umgestellt und die Umstellung im Herbst 2019 abgeschlossen. Anfang 2020 wurden dann die meisten Angebote, inklusive die Homespots (für Datennutzung daheim), überarbeitet und mit größeren Datenpaketen versehen Mit diesem nächsten Rutsch an Umstellungen ist es aber noch nicht getan. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen noch weitere Alt-Kunden auf LTE 25 umstellen beziehungs­weise bei entsprechenden Alt-Verträgen den Kunden eine Umstellung in neue Tarife anbieten, damit wirklich überall LTE eingesetzt werden kann.Außerdem hat Congstar vor Kurzem begonnen, in den ersten Tarifen Unterstützung für WLAN-Call und VoLTE anzubieten. Das funktioniert dann nur bei Tarifen mit LTE, daher wird auch die Umstellung aller Alt-Tarife auf die LTE-Nutzung vorangetrieben. Zu den Vorteilen von Voice over LTE gehört eine allgemein verbesserte Sprachqualität, längere Akku­laufzeiten da keine Netzwechsel nötig sind. Außerdem wird die sogenannten Rufaufbauzeit deutlich reduziert.Einen öffentlichen Zeitplan für die Umstellungen gibt es noch nicht, es hieß aber bereits in einer älteren Ankündigung des Unternehmens, dass Congstar in diesem Jahr alle Änderungen abschließen will.