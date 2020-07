Congstar kombiniert Sommer-Rabatt und Mehrwertsteuersenkung

Die Telekom -Tochtermarke Congstar hat ein neues Sommer-Angebot gestartet. Zudem gibt der Anbieter die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter, sodass man jetzt 15 GB mit Allnet-Flat schon für 24,37 Euro/Monat bekommt.

Online mehr Daten bekommen als im Handel

Alle neuen Tarife bieten:

Allnet- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Surfen im LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Telekom-Netz

congstar Allnet Flat S

3 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 2 GB)

Preis: 11,70 Euro im Monat

LTE 50 Option für 2,94 Euro / Monat zubuchbar

2 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 2,93 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

congstar Allnet Flat M

8 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 5 GB)

Preis: 19,50 Euro im Monat

LTE 50 Option für 2,94 Euro / Monat zubuchbar

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 4,88 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

congstar Allnet Flat L

15 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 10 GB)

Preis: 24,37 Euro im Monat

LTE 50 Option für 2,94 Euro / Monat zubuchbar

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 4,88 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

Congstar Fair Flat nach der Mehrwertsteuersenkung

2 GB für 12,20 Euro statt 15 Euro im Monat

3 GB für 14,63 Euro statt 17,50 Euro im Monat

5 GB für 17,07 Euro statt 20 Euro im Monat

8 GB für 21,94 Euro statt 25 Euro im Monat

12 GB für 26,82 Euro statt 30 Euro im Monat

Bereitstellungspreis 29,95 Euro

Congstar

Den Sommer-Rabatt gibt es jetzt für kurze Zeit für die Postpaid-Tarife von Congstar. Dabei ist es egal, ob man sich für einen Laufzeitvertrag mit mindestens 24 Monaten entscheidet, oder die Tarife ohne Laufzeit. In der Allnet-Flat L heiß0t das jetzt konkret: 15 GB LTE 25 anstatt von bisher 20 GB LTE 25 zum Preis von monatlich 24,37 Euro. Bisher gab es den Tarif für 30 Euro. Mit Sommer-Rabatt und der Mehrwertsteuersenkung spart man so fast sechs Euro im Monat. Bis Mitte September bekommen Neukunden bei Onlinebuchung dabei immer ein größeres Datenpaket als bislang - das gilt für alle Tarife.So bietet die Congstar Allnet Flat S bei Onlinebuchung 3 GB statt bei Buchung im Handel 2 GB zum Preis von jetzt 11,70 Euro (zuvor 12 Euro) im Monat. Bei dem Tarif M gibt es 8 statt 5 GB für 19,50 Euro (zuvor 20 Euro). In allen Allnet-Flat-Tarifen enthalten ist eine SMS- und Telefon-Flat in alle deutschen Netze, sowie EU-Roaming.Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 14,63 Euro bei der Laufzeitvariante und 34,12 Euro bei der monatlich kündbaren Flex-Variante. Wer bis zum 15. September bucht, bekommt den Musik-Streamingdienst Tidal Premium bis zu sechs Monate kostenlos dazu.Bei der Sommer-Aktion gibt es weiterhin eine Preis-Reduzierung bei der Fair Flat . Dabei zahlt man immer nur die Tarifstufe, die man auch tatsächlich genutzt hat. Alle Angebote sind auch bei der Fair Flat im LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s inklusive Allnet- und SMS-Flat und monatlich kündbar.