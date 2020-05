Congstar Allnet Flats mit mehr LTE-Daten und Fair Flat günstiger

Die Telekom-Tochtermarke Congstar hat seine Postpaid-Tarife über­arbeitet und eine interessante Aktion gestartet: Bis Mitte September kann man sich bei Onlinebuchung größere Datenpakete sichern - zudem gibt es noch Rabatt auf die Congstar Fair Flat.

Alle neuen Tarife bieten:

Allnet- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Surfen im LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

congstar Allnet Flat S

3 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 2 GB)

Preis: 12 Euro im Monat

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

2 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 3 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

congstar Allnet Flat M

8 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 5 GB)

Preis: 20 Euro im Monat

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 5 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

congstar Allnet Flat L

15 GB Datenvolumen bei Onlinebuchung (bei Buchung im Handel 10 GB)

Preis: 30 Euro im Monat

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

5 GB Extra-Daten für mehr Datenvolumen: 5 Euro / Monat (monatlich zu- und abbuchbar)

Congstar Fair Flat

2 GB für 12,50 Euro statt 15 Euro im Monat

3 GB für 15 Euro statt 17,50 Euro im Monat

5 GB für 17,50 Euro statt 20 Euro im Monat

8 GB für 22,50 Euro statt 25 Euro im Monat

12 GB für 27,50 Euro statt 30 Euro im Monat

Bereitstellungspreis 30 Euro

Congstar

Congstar hat derzeit gleich mehrere Aktionen für Neukunden laufen - besonders interessant für Nutzer, die sich nicht an lange Vertragslaufzeiten binden und das Telekom-Netz nutzen wollen. Die neuen Tarife enthalten verbesserte Datenpakete , wobei es zum Start jetzt bis 15. September bei Onlinebuchung zum gleichen Preis mehr Datenvolumen gibt. So bietet die Congstar Allnet Flat S bei Onlinebuchung 3 GB statt bei Buchung im Handel 2 GB zum Preis von 12 Euro im Monat. In allen neuen Tarifen enthalten ist eine SMS- und Telefon-Flat in alle deutschen Netze.Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 15 Euro bei der Laufzeitvariante und 35 Euro bei der monatlich kündbaren Flex-Variante.Neben den neuen Tarifen gibt es weiterhin eine Preis-Reduzierung bei der Fair Flat . Dabei zahlt man immer nur die Tarifstufe, die man auch tatsächlich genutzt hat. Alle Angebote sind auch bei der Fair Flat im LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s inklusive Allnet- und SMS-Flat und monatlich kündbar.