Apple iOS 14: Zweite Beta jetzt verfügbar - Das sind die Neuerungen

Ab sofort steht die zweite Beta der im Herbst erscheinenden Be­triebs­sys­te­me iOS 14 und iPadOS 14 zum Download bereit. Apple behebt dabei nicht nur bekannte Fehler, sondern spendiert dem Software-Update für iPhones und iPads diverse Facelifts kosmetischer Natur.

Neue Icons, Widget-Verbesserungen und leichtere Bedienbarkeit

Apple

Vor dem Start der öffentlichen Testphase (Public Beta) verteilt Apple eine neue Version von iOS 14 (Build 18A5319i) an alle Entwickler, die Teil des "iOS Developer Programs" sind. Unter anderem die Kollegen von 9to5mac haben sich die Neuerungen genauer angesehen, die sich vorrangig auf die Optik des iPhone-Betriebssystems konzentrieren. Auf selbigem basiert im übrigen die für Tablets verfügbare iPadOS 14-Beta, sodass die Änderungen auch hier fest­ge­stellt werden können.Als Teil der kosmetischen Optimierungen zeigen sich in der jüngsten iOS 14 Beta 2 zum Bei­spiel leicht veränderte Icons für den Kalender, die Uhr, das Family-Sharing und die Telefon-Einstellungen. Ebenso findet man jetzt detaillierte Hinweise zu anstehenden Aufgaben im neuen Homescreen-Widget für Erinnerungen und auch die Files-App erhält ein aktualisiertes Widget, welches den Zugriff auf kürzlich geöffnete Ordner und Dateien ermöglicht. Zur Ein­spa­rung des mobilen Datenvolumens wurde zudem eine Option integriert, die Playlist-Cover-Animationen innerhalb der Apple Music-App deaktiviert. Macrumors berichtet weiterhin von angepassten Emojis in der Auflistung von Erinnerungen und diversen Fehlerbehebungen bei der Ortsangabe innerhalb des Wetter-Widgets. Die neue App Library soll es zudem jetzt zulassen, Programme direkt aus dieser zu entfernen, wäh­rend das Kontrollzentrum (Control Center) mit größeren Widgets zur Aktivierung von Home­Kit-Zubehör aufwartet. An dieser Stelle erfahren Nutzer ebenfalls, welche App zuletzt auf das iPhone-Mikrofon oder die Kamera zugegriffen hat. Zu guter Letzt werden in den WLAN-Ein­stel­lun­gen neue Warnmeldungen ausgegeben, die auf unsichere Si­cher­heits­pro­to­kol­le oder auf verdeckte Mac-Adressen hinweisen.