Die zweite öffentliche iOS 14-Beta ist da: Apple erklärt die Widgets

Für alle iPhone-Nutzer im öffentlichen Beta-Programm von Apple gibt es jetzt eine neue Vorab-Version von iOS 14 zum Ausprobieren. Damit be­kommen nun angemeldete Nutzer ein erstes Update mit vielen Verbes­ser­ungen für die iOS 14-Beta.

Es ist erst die zweite Beta, die für Nutzer zur Verfügung steht, basierend auf der dritten Beta für Entwickler, entsprechend darf man noch nicht allzu viel erwarten. Apple hatte das öf­fent­li­che Beta-Programm für iOS 14 und iPadOS 14 erst in der zweiten Juli-Woche gestartet und hat nun den zuvor immer üblichen Zwei-Wochentakt bei der Veröffentlichung von Updates aufgenommen. Jetzt gibt es erst einmal eine Vielzahl an Verbesserungen, Feh­ler­be­he­bun­gen und Optimierungen.Neu hinzugekommen sind nun unter anderem eine Einführung in die Widgets und ein neues, einfarbiges Icon für die Music-App. Bei den Widgets gibt es nun damit eine Erläuterung, wie man sie genau nutzt. Zudem starten neue Erinnerungsfunktionen für Besitzer einer Apple Watch: Man wird nun darauf hingewiesen, dass man sich doch einmal nach dem Nachhause-kommen die Hände waschen sollte.Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer auch als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Wer sich noch nicht für das Programm angemeldet hat, kann das jederzeit tun. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch.Wichtig dabei: Wie bei allen Beta-Test gilt, dass man mit seinem Produktiv-System und einer Pre­view immer das Risiko eingeht, dass einmal et­was nicht funktioniert und man dann mit ei­nem unbrauchbaren System da sitzt. Besser ist es daher, ein Zweitgerät zu nutzen. Apple hat­te angekündigt, iOS 14 im Herbst fer­tig­zu­stel­len. Die finale Version kommt dann als Up­date kos­ten­los für eine Vielzahl an Geräten. Un­ter­stützt werden alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 6s. Bis dahin ist noch viel Zeit zum Testen.