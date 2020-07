Microsoft Surface Duo: Neues Android-Team soll die Zukunft sichern

Microsoft übernimmt einen Großteil der Entwicklerfirma Movial, um die Arbeiten am neuen Surface Duo und dessen Android-Adaption intern wei­ter voranzutreiben. Bisher wurden Software- und Op­ti­mie­rungs­aufgaben für das Google-Betriebssystem an Drittunternehmen ausgelagert.

Android 11-Update und zweite Duo-Generation bereits in Planung

Wie die Kollegen von Windows Central und SeeNews berichten, erweitert Microsoft seine "Devices Division", indem man die Standorte und Android-Entwickler aus Rumänien, Taiwan und den USA vom Kooperationspartner Movial übernimmt. Das finnische Software-Un­ter­neh­men war bisher dafür verantwortlich, Googles Android OS für das kommende Microsoft Sur­face Duo zu optimieren. Obwohl die Arbeiten an diesem Projekt abgeschlossen zu sein schei­nen, soll die Übernahme der drei Movial-Teams die Weiterentwicklung der Duo-Serie in Bezug auf Android-Updates und kommende Smartphones sicherstellen.Allem Anschein nach investiert Microsoft langfristig in den Bereich seiner neuen Dual-Screen-Geräte, deren erste Version bereits ab diesem Sommer verkauft werden soll. Ebenso ar­bei­ten die Redmonder an einer Software-Aktualisierung für das Surface Duo, welche das neue Google Android 11 zeitnah nach dem offiziellen Launch im dritten Quartal zur Ver­fü­gung stel­len könnte. Weiterhin ist die Rede davon, dass die Hardware- und Software-Designer aktuell bereits mit einer zweiten Generation des aufklappbaren Microsoft-Smartphones planen.Es bleibt abzuwarten, wie das Surface Duo von Nutzern angenommen wird. Das Smart­phone verfügt über zwei 5,6 Zoll große AMOLED-Displays mit einer Auflösung von je 1800 x 1350 Pixeln. Eingaben werden sowohl per Finger, als auch mit Hilfe des Surface Pen möglich sein. Zudem verbaut Microsoft einen Qualcomm Snapdragon 855 nebst 6 GB RAM. Der nicht er­wei­ter­ba­re Flash-Speicher kann wahlweise mit 64, 128 oder 256 GB geordert werden. Hinzu kommen eine 11-Megapixel-Kamera, Fingerabdruckleser und ein USB-C-Anschluss. Die Ak­ku­ka­pa­zi­tät wird mit 3460 mAh angegeben. Ein offizieller Preis des Surface Duo wurde noch nicht bekannt gegeben.