FritzOS 7.19: Neues Labor-Update für FritzBox 7530 jetzt verfügbar

AVM stellt ab sofort ein neues Fritz-Labor-Update für den DSL-Router FritzBox 7530 zum Download bereit. Die neue Beta-Version des Fritz!OS 7.19 verbessert unter anderem die WLAN-Stabilität, VPN-Verbindungen und löst diverse Probleme in den Bereichen Internet und Telefonie.

Changelog der FritzOS-Version 7.19-79542

Internet: Verbesserung VPN-Interoperabilität an DS-Lite/CG-NAT-Anschlüssen verbessert

Verbesserung Optimierung der Fehlerbehandlung (Retransmit) bei fehlerhaften DNS-Antworten bei DNS over TLS (DoT)

Behoben VPN-Verbindung einer nachgelagerten FRITZ!Box im ATA-Mode scheiterte

Behoben Symbol "Gesperrt" der Kindersicherung wurde bei bestimmten Einstellungen beim Profil "Gast" fehlerhaft angezeigt

Behoben Nach Reboot wurden alle Priorisierungsregeln zu einer Netzwerkanwendung außer der ersten Priorisierungsregel gelöscht

Behoben Kein Internetzugriff bei Nutzung einer VPN-Verbindung mit einem Smartphone möglich

Behoben Gerät am WLAN-Gastzugang des Repeaters wurde unter Umständen keine IP-Adresse über DHCP zugewiesen

WLAN: Verbesserung Neuer Hinweis bei Auswahl der WPA-Verschlüsselung "WPA2 + WPA3" auf der Seite "WLAN / Sicherheit"

Verbesserung Stabilität angehoben

Änderung Anzeige von Basisstationen mit versteckter SSID ausgeschlossen

Behoben WLAN-Gastzugang per Telefon oder MyFRITZ.box aktivierbar im Betriebsmodus "vorhandener Zugang über WLAN nutzen"

Behoben Probleme bei der Aktivierung des WLAN-Gastzugangs

Behoben Einrichtung zur Nutzung eines vorhandenen Internetzugangs über WLAN funktionerte nicht

Telefonie: Verbesserung Kennzeichnung einer mehrfachen/überlappenden Rufnummernnutzung durch die internen Anrufbeantworter vereinheitlicht

Verbesserung Detailverbesserungen an den Telefonie-Anbieterprofilen für EWE und Plusnet

Verbesserung Detailkorrekturen für die neue Funktion Vermitteln mit IP-Telefonen

Verbesserung Diverse Detailkorrekturen für Telefonieanbieterprofile für Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Niederlande sowie weitere Anbieterprofile hinzugefügt

Änderung CardDAV-Anbieter 'MagentaCloud' in 'Telekom Mail' umbenannt

Behoben Auf der Startseite wurden die meisten Rufnummern eines SIP-Trunks als nicht registriert angezeigt

Behoben Falsche Defaulteinstellung für die Wartemusik nach Laden der Werkseinstellungen

Smarthome: Behoben Hinweis in der Geräteverwaltung fehlte bei Batteriewarnung

Behoben Numerische Verbrauchswerte fehlten für den Zeitraum "1 Woche"

USB: Behoben In manchen Konstellationen konnte keine Verbindung zum Online-Speicher hergestellt werden

System: Behoben Bei Erreichen der maximalen Anzahl an Benutzern wurde unter "System / FRITZ!Box-Benutzer" beim Aufruf der Einstellungen eine leere Seite angezeigt

Auf dem Weg hin zu einem ersten Release des kommenden FritzOS 7.20, bietet das Berliner IT-Unternehmen AVM seit einigen Wochen so genannte Labor-Updates (Beta-Versionen) in einer deutlich höheren Frequenz zum Download an. Nachdem diese Woche bereits diverse Cable-Router mit einer neuen Firmware beliefert wurden, folgt nun die FritzBox 7530 als wei­te­res Modell für DSL-Anschlüsse . AVM aktualisiert den Router auf die Version Fritz!OS 7.19-79542, die wahlweise über das Browser-Interface des Geräts oder die AVM-Labor-Webseite heruntergeladen werden kann.Zu den Neuerungen und Fehlerbehebungen der neuen FritzOS-Labor-Version gehören unter anderem die Verbesserung der VPN-Interoperabilität an DS-Lite-Anschlüssen, eine bessere Stabilität der WLAN-Verbindung und das Ausmerzen diverser Bugs im Bereich der WiFi-Gast­zu­gän­ge sowie bei der IP-Telefonie. Die ausführlichen Patch Notes listen wir für euch im un­te­ren Bereich dieses Artikels komplett auf. Vor dem Update der AVM FritzBox 7530 empfiehlt es sich ein Backup durchzuführen, da es auch weiterhin zu Problemen kommen kann.