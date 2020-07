Attacke auf MacOS: Ramsomware EvilQuest kommt mit Keylogger

Ransomware, die es nur auf MacOS-Systeme absieht, ist immer noch relativ selten. Mit EvilQuest ist jetzt eine besonders fiese Schadsoftware dieser Art für Apple-Rechner im Umlauf. Sie verschlüsselt nicht nur Daten, sondern bringt gleich noch einen Keylogger mit.

Auch auf Mac kommen immer wieder Fieslinge vorbei

Ansteckungsgefahr gering

OSX.EvilQuest: Unter diesem Namen warnt aktuell der Sicherheitsforscher Patrick Wardle vor einem neuen Schädling, der für Apple-Systeme entwickelt wurde. "Es ist nicht alltäglich, dass eine neue Ransomware entdeckt wird, die auf macOS abzielt", so Wardle in seiner ersten Analyse - wie ZDNet in seinem Bericht ergänzt, ist EvilQuest nach KeRanger und Patcher erst der dritte Ransomware-Stamm, der exklusiv auf OSX-Rechner hin abgestimmt wurde.Zunächst wirkt sich der Schädling dabei klassisch wie eine Ransomware aus. Einmal ausgeführt, werden Daten verschlüsselt und der Nutzer darüber mit einem Text-Popup informiert. Damit geht das Problem für Betroffene aber erst richtig los: "Nach Beendigung des Verschlüsselungsprozesses installiert die Ransomware einen Keylogger, um alle Tastenanschläge des Benutzers aufzuzeichnen", so Sicherheitsforscher.Zusätzlich wird im System eine Reverse-Shell eingerichtet die es dem Angreifer ermöglicht, eine Verbindung zum infizierten Host herzustellen und benutzerdefinierte Befehle auszu­führen. Zu guter Letzt hält die Schadsoftware nach typischen Dateien für Cryptocurrency Wallet-Anwendungen Ausschau und entwendet diese. Kurz gesagt: Mit einer Anwendung erreichen die Angreifer hier viele Ziele.Schaut man sich dann die Analyse zu möglichen Ansteckungs-Wegen an, zeigt sich ein recht be­kanntes Bild: Der Schädling war ursprünglich am 29. Juni vom Sicherheitsforscher Dinesh Devadoss öffentlich gemacht worden. Dessen Untersuchungen sprechen dafür, dass er wohl seit Anfang Juni Verbreitung findet. Das ge­nutzte Einfallstor: "EvilQuest versteckt sich in raubkopierter macOS-Software, die auf Tor­rent-Portalen und Online-Foren hochgeladen wurde."Devadoss nennt hier ein Software-Paket mit dem Namen "Google Software Update", andere Sicherheitsforscher haben EvilQuest in Raubkopien der DJ-Software "Mixed In Key" sowie des macOS Security-Tools Little Snitch entdeckt. Man darf laut den Forschern davon aus­gehen, dass hier aktuell auch noch viele andere Anwendungen aus solchen Quellen den Schädling im Gepäck haben. Die Software setzt außerdem darauf, dass Nutzer einer Insta­llations-Warnung zu weniger Beachtung schenken. "MacOS-Benutzer, die versuchen, Soft­ware zu raubkopieren, ignorieren diese Warnung möglicherweise", so Wardle.