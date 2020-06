Erpresser-"Kartell": Ransomware-Gruppen schließen sich zusammen

Online-Erpressung war in den vergangenen Jahren eines der ganz großen Themen in der Sicherheitsbranche, es gab auch zahlreiche spektakuläre Angriffe wie WannaCry und NotPetya. Zuletzt ist es zwar etwas stiller geworden, aber das muss nicht so bleiben.

Erfolgreich die Strategie geändert

Der Kampf zwischen Hackern und Sicherheitsexperten ist stets ein Katz- und Maus-Spiel, im Fall des Themas Ransomware schienen die Guten zuletzt die Oberhand zu gewinnen. Denn Attacken mit solche Erpressungstrojanern sind zurückgegangen, auch spektakuläre "Massenangriffe" gab es schon länger nicht mehr.Doch das könnte sich wieder ändern, denn laut einem Bericht von Bleeping Computer haben sich mehrere "Ransomware-Gangs" zu einem Art Kartell zusammengeschlossen. Damit wollen die Erpresser ein kriminelles Comeback feiern. Gelingen soll das mit einer Bündelung der Kräfte: So wollen sich die Hacker auf einer gemeinsamen Plattform für Daten-Leaks zusammenschließen sowie darüber Taktiken und Informationen austauschen.Im vergangenen Herbst gab es in der Szene eine Art Trendwende, denn die Macher von Maze Ransomware begannen, unverschlüsselte Daten von Opfern öffentlich zu posten. Was zunächst ein Opfer, das nicht zahlen wollte, bestrafen sollte, wurde zum "Geschäftsmodell", über die Seite "Maze News" werden Opfer mittlerweile regelmäßig bestraft, um sie zum Zahlen zu bringen. Die Idee wurde von vielen anderen Gruppen aufgegriffen.Maze soll auch das neue "Kartell" initiiert haben, der Ransomware-as-a-Service-Anbieter LockBit gehörte zu den ersten, die sich Maze in dieser Kooperation anschlossen. Bleeping Computer hat Maze kontaktiert und dort bestätigt man diese Zusammenarbeit, weitere Gruppen will man in den kommenden Tagen bekannt geben.Das Ransomware-Kartell will vor allem Unternehmen ins Visier nehmen, da dort schlichtweg mehr Geld zu holen ist. Sechsstellige Lösegeldzahlungen sind alles andere als eine Seltenheit, auch Millionenbeträge sollen von Unternehmen schon bezahlt worden sein.