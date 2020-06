Philips Momentum 558M1RY: Monitorriese speziell für Gamer

Philips hat den Momentum 558M1RY vorgestellt , einen mit 55-Zoll-Bild­dia­gonale riesigen 4K-UHD-Monitor. Für Gamer besonders interessant ist die Unterstützung einer über dem üblichen Wert von 4K-Displays lie­gen­den Bildwiederholfrequenz.

Computermonitor im Fernsehformat

Soundbar und mehr inklusive

Preis und Verfügbarkeit

Technische Daten zum Philips Momentum 558M1RY Diagonale 55 Zoll, 139,7 cm Auflösung 3840 x 2160, 16:9, 80 dpi Helligkeit 750cd/m² (typisch), 1.200cd/m² (HDR) Kontrast 4.000:1 (statisch) Reaktionszeit 4ms (GtG) Blickwinkel 178°/178° Panel VA (MVA), DisplayHDR 1000, gerade Form Beschichtung Glänzend (glare) Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter Farbtiefe 10 bit (1,07 Mrd. Farben) Farbraum 125% (sRGB), 95% (DCI-P3) Bildwiederholfrequenz 120Hz Var. Synchronisierung Adaptive Sync Anschlüsse 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 USB-Hub Out 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 3.0 (Schnellladefunktion)

In 1x USB-B 3.0 Audio Lautsprecher (2x 10W), Subwoofer (20W), 1x Line-Out VESA 200x200 (belegt) Leistungsaufnahme 123W (typisch), 135W (Energielabel), 0.5W (Standby) Abmessungen (BxHxT) 1232x834x308mm (mit Standfuß)

1232x715x102mm (ohne Standfuß) Gewicht 26.50kg (mit Standfuß)

22.70kg (ohne Standfuß) Besonderheiten Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite, Fernbedienung

Philips.com

Der Momentum 558M1RY von Philips ist allein schon durch seine Dimensionen als echte Be­son­der­heit zu bezeichnen. Hinzu kommt noch eine Reihe von Features, die den 55-Zoll-Bild­schirm zu einem High-End-Produkt machen. Bei dem verbauten Panel handelt es sich um ein Exemplar mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), kontraststarker VA-Technologie (4000:1) und hoher Bildwiederholrate von 120 statt den üblichen 60 Hertz. Für den Genuss von PC-Games, die schnelle Reaktionen vom Spieler erfordern, ist das ein echter Pluspunkt. Die Re­ak­tions­zeit wird mit 4 Millisekunden angegeben, was vergleichbar mit IPS-Panels ist.Zu den wichtigsten technischen Eigenschaften des Monitors zählen darüber hinaus eine ge­rin­ge Eingabeverzögerung, Abdeckung des DCI-P3-Farbraums mit 10-Bit-Verarbeitung zu 95 Prozent und eine Zertifizierung nach VESA-Standard DisplayHDR 1000, womit das Panel punk­tu­ell eine Helligkeit von 1000 cd/m² erreichen muss. Laut Hersteller kann der Momentum 558M1RY hier sogar bis zu 1200 cd/m² bieten.Philips hat unter dem Bildschirm auch eine 2.1-Soundbar von Bowers & Wilkins angebracht. Diese wartet mit einer Gesamtleistung von 40 Watt auf. Abgerundet wird die Liste der Merk­ma­le durch LEDs an den Seiten und der Oberkante des Monitorriesen, die an der Wand einen stimmungsvollen Farbeindruck entstehen lassen. Der Hersteller bezeichnet diese Funk­tion als "Ambiglow", was quasi das Monitor-Pendant zum besser bekannten Ambilight der Philips-TVs ist.Für die optimale Nutzung des 55-Zöllers ist der Anschluss an einen PC mit DisplayPort 1.4 nötig, da nur über diese Schnittstelle Inhalte in 4K und 120 Hertz dargestellt werden können. Der dafür ebenfalls ausreichende Übertragungsraten bietende Standard HDMI 2.1 wird von dem Monitor nicht unterstützt. Über die zwei verbauten HDMI 2.0-Ports können Inhalte ent­we­der in 4K mit 60 Hertz oder WQHD (2560 x 1400 Pixel) mit 120 Hertz ausgeben werden.Der Momentum 558M1RY wird laut Philips ab Ende Juni im deutschen Handel erhältlich sein, wobei er im WinFuture-Preisvergleich bei einigen Händlern zu Preisen ab 1349 Euro sogar schon als verfügbar angezeigt wird . Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1400 Euro und stellt damit hinsichtlich des Gebotenen ein durchaus interessantes Angebot dar.