Philips-Ambilight-Zufriedenheitsgarantie: Jetzt 30 Tage-Test bei Saturn

Philips bietet derzeit eine interessante Werbeaktion für die Ambilight-Fernseher-Serie. Mit der "Ambilight Zufriedenheitsgarantie" könnt ihr das einzigartige TV-Erlebnis mit der Hin­ter­grund­be­leuch­tung 30 Tage ohne Risiko testen ( direkt zu den Aktions-Details springen ). Die Aktion bei Saturn läuft aber nur noch für kurze Zeit!Falls ihr innerhalb von 30 Tagen feststellt, dass ihr doch nicht so ganz mit dem neuen Fern­se­her zufrieden seid, könnt ihr ihn ohne Wenn und Aber zurückbringen und erhaltet den Kauf­preis erstattet.Bei den Philips Ambilight-TVs wird ein in Farbe und Helligkeit zum Bildinhalt passendes Licht an die Wand hinter dem Fernseher projiziert. Das bringt einen beeindruckenden Effekt - das Fernseherlebnis wird laut Hersteller so noch fesselnder und der Bildschirm erscheint durch die Hintergrundbeleuchtung viel größer.Die Ambilight-Serie gibt es dabei in verschiedenen Formaten von 32 bis 75 Zoll. Da sollte für jeden Raum das passende dabei sein. Saturn hat viele der Geräte derzeit im Angebot, so dass man beim Kauf dort schon ein Schnäppchen machen kann. So wartet ein neuer Fern­se­her für jeden Geldbeutel, wahlweise mit LED- oder OLED-Technik.Wir haben für euch eine kleine Auswahl aus den aktuell lieferbaren Ambilight-TVs bei Saturn zusam­men­gestellt. Es handelt sich dabei um die bestbewertesten und am meisten ver­kauf­ten Geräte.Für 1849 Euro gibt es bei Saturn aktuell den Philips 65PUS9435. Er gehört mit seinen 65 Zoll zu den meistverkauften Geräten bei Saturn und bietet günstige LED-Technik mit einer in­te­grier­ten Soundanlage, die von Bowers & Wilkins stammt.Für 599 Euro gibt es bei Saturn aktuell den Philips 55PUS7805/12. Er bietet ein 55 Zoll Dis­play, Saphi-Smart-OS, 4K UHD-TV und Ambilight.Saturn bietet mit dem Philips 65OLED754/12 ein echtes Highlight. Der Ambilight-TV hat ein 65 Zoll Display, 4K UHD-TV mit OLED-Technologie und Saphi-Smart-OS. Der Fernseher kommt mit der Philips P5 Engine, HDR10+ und Dolby Vision und Dolby Atmos.Die Ambilights gibt es nicht nur im Großformat. Der PFS 6905/12 bietet 32 Zoll Full-HD-TV mit Ambilight-Effekt. Philips hat ihn erst vor Kurzem als Alternative herausgebracht. Er bietet schlichtes Design und neueste LED-Smart-TV-Technik. Für nur 424 Euro ist er ab sofort bei Saturn zu haben.Der neue Fernsehr lässt sich bequem zuhaus aussuchen, online bestellt und dann. So sichert man sich das Angebot und kann oft schon nach wenigen Stun­den seinen neuen TV zuhause ausprobieren. Wer das nicht selbst übernehmen möchte, kann liefern lassen. Bei einigen Geräten aus der Aktion ist das derzeit ohne Zusatzkosten möglich.Beim Warenbestand kann es durch die Aktion sein, dass Ambilight-TVs aufgrund der hohen Nach­fra­ge kurzfristig nicht direkt verfügbar sind. Saturn bekommt aber laufend neue Ware und aktualisiert den Bestand, sodass sich auch die Lieferzeiten immer wieder nach unten korrigieren.Wer sich bis zum 14. Dezember für einen Philips Ambilight bei Saturn entscheidet, kann je nach Modell bis zu 30 Prozent sparen und von der Zufriedenheitsgarantie profitieren. Mit der Ambilight Zufriedenheitsgarantie bekommt man bei Nichtgefallen sein Geld zurück - ohne Dis­kus­sio­nen. Der Testzeitraum für die Geld-zurück-Garantie läuft vom 1. November 2020 bis zum 31. Januar 2021.Falls euch das gebotene also nicht ganz überzeugt, geht ihr überhaupt kein Risiko ein. Mit der "Ambilight Zufriedenheitsgarantie" gewährt Saturn bzw. Philips die volle Rückerstattung. Wichtig dabei ist, die Teilnahmebedingungen einzuhalten.