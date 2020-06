Simply-Aktion: Allnet-Flat mit 15 GB LTE für 19,99 Euro, ohne Laufzeit

Beim Mobilfunkanbieter Simply gibt es jetzt für kurze Zeit mehr Daten in den Allnet-Flats. So bekommt man nun 15 statt bisher 10 GB für 19,99 Euro im Monat. In anderen Tarifen senkt Simply den Preis. Alle Angebote sind bis Ende Juni zu haben.

Simply-Preisgarantie

Simply Allnet-Flats

Datenvolumen 15 statt 10 GB LTE für 19,99 Euro monatlich

Datenvolumen 6 statt 5 GB LTE für 8,99 Euro monatlich

Datenvolumen 3 GB LTE für 5,99 statt 7,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

6,82 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit

O2-Netz

Special nur bis 30. Juni 2020

Simply

Besonders interessant sind die beiden Allnet-Flats, die von Haus aus schon Datenpakete ab 5 GB anbieten, denn dort gibt es jetzt kostenlos mehr Daten dazu. Alle Simply-Tarife in der Aktion haben dabei eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutsche Netze, zudem gibt es EU-Roaming und mögliche Downloadgeschwindigkeiten von 50 Mbits/s. Das Daten-Extra kann man sich bis 30. Juni sichern. Beim LTE 10000 heißt das während des Aktionszeitraums dann jetzt 15 statt 10 GB für 19,99 Euro im Monat, beim LTE 5000 bekommt man 6 statt 5 GB für 8,99 Euro. Wer auch mit 3 GB zurechtkommt, bekommt die bei Simply derzeit für 5,99 statt 7,99 Euro.Das Angebot ist nur bis Ende Juni zu haben. Wer bis dahin bucht, bekommt die Preis­garantie auch nach 24 Monaten. Solang man den gewählten Tarif nutzt, bekommt man ihn zu den angebotenen Konditionen. Simply bietet dabei immer zwei Vertragsvarianten an: Mit und ohne Mindestvertragslaufzeit. Die Tarifpreise sind dabei identisch, man zahlt lediglich 9,99 Euro Bereitstellungspreis, wenn man die Variante ohne Laufzeit wählt, und keinen Bereitstellungspreis, wenn man sich für 24 Monate Mindestlaufzeit entscheidet. Die Kündigungsfrist beträgt bei beiden Tarif-Optionen drei Monate.Die Tarife sind ideal für Nutzer, die schon ein wenig unterwegs surfen wollen, aber aus Erfahrung nicht so viele Daten verbrauchen, als dass eine echte Daten-Flat nützlich wäre. Genutzt wird das Netz von O2, möglich sind dabei maximale Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s und Uploadgeschwindigkeiten von 32 Mbit/s.