The Last of Us Part 2 - Erweiterter TV-Spot stimmt auf den Release ein

Der Start von The Last of Us 2 rückt näher und so wundert es nicht, dass Sony auch mit einem Fernsehwerbung auf das letzte große PS4-Spiel aufmerksam macht - online ist das Video nun in einer erweiterten Fassung verfügbar.Der äußerst atmosphärische Clip zeigt, wie sich Ellie in der postapokalyptischen Welt auch mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils noch immer mit Pilz-Mutanten und skrupellosen Überlebenden der Katastrophe herumschlagen muss.The Last of Us Part 2 erscheint in rund zwei Wochen, nämlich am 18. Juni 2020, exklusiv für die PlayStation 4. Sony hat außerdem bestätigt, dass der Titel problemlos auf der PlayStation 5 laufen wird, sobald diese (voraussichtlich) Ende des Jahres in den Handel kommt.