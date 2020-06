Microsoft liefert Edge-Browser jetzt für Windows 7 und 8.1 automatisch

Microsoft hat sich nun doch dazu entschlossen, den neuen Webbrowser Edge auf Chromiumbasis für die älteren Betriebssysteme Windows 7 und Windows 8.1 automatisch auszuliefern. Das geht aus einem aktualisierten Support-Dokument hervor.

In dem Support-Artikel heißt es dazu:

Verbesserungen und Korrekturen

Der neue Microsoft-Edge wird an die Taskleiste angeheftet und eine Verknüpfung zum Desktop hinzugefügt. Wenn Ihre aktuelle Version von Microsoft Edge bereits über eine Verknüpfung verfügt, wird Sie ersetzt.

Mit dem neuen Microsoft Edge wird Internet Explorer nicht ersetzt.

Mit diesem Update wird der Standardbrowser nicht geändert

Informationen zum Anzeigen unterstützter Features finden Sie im Status der Microsoft Edge-Plattform.

Microsoft Edge auf Chromium-Basis

Microsoft

Entdeckt hatte das das Online-Magazin Neowin - eine separate Ankündigung von Microsoft hatte es dazu nicht gegeben. Das überrascht ein wenig, denn bisher hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass man sich als Nutzer von Windows 7 oder Windows 8.1 Edge manuell installieren müssen. Der neue Edge kommt laut dem kürzlich aktualisierten KB-Artikel nun aber per Windows-Update-Funktion. Warum es diese Änderung gab? Darüber schweig sich Microsoft derzeit aus. Klar ist aber, wer eine Home-, Professional-, Ultimate-, Starter-oder Core-Editionen der OS verwendet, bekommt nun Edge angeboten."Dieses Update ist nicht auf Unternehmens­geräte ausgerichtet. Dieses Update zielt insbesondere auf Geräte ab, auf denen Windows 7 SP1 oder höhere Versionen sowie Windows 8,1 oder neuere Versionen ausgeführt werden, die entweder Home-, Professional-, Ultimate-, Starter-oder Core-Editionen sind. Geräte, auf denen diese Editionen in Active Directory oder Azure Active Directory-Domäne ausgeführt werden, sind ebenfalls von dieser automatischen Aktualisierung ausgeschlossen."Auch ein paar weitere Details zu dem angebotenen Update findet man im KB4567409 . Dort heißt es, dass es für Nutzer von Windows 8.1 keine weiteren Voraussetzungen gibt, um das Update anzuwenden. Für Windows 7 SP1 muss jedoch geprüft werden, ob bereits das SHA-2-Update (KB4474419, veröffentlicht ab 23. September 2019) installiert wurde. Außerdem muss das Servicing Stack Update KB4490628 installiert sein. Weitere Informationen dazu findet man im Support-Dokument Das Update umfasst die folgenden Qualitätsverbesserungen:Habt ihr noch ein altes OS laufen und das Update bereits entdeckt? Teilt eure Erfahrungen dazu mit uns in den Kommentaren.