Streamingdienst Joyn startet eigenen Sport-Bereich live und On Demand

Der Streaming-Anbieter Joyn startet ab sofort einen eigenen Sport-Bereich . Dort können Sport-Fans Events allerlei Art gebündelt finden und nun die Highlights von Sportarten wie Fußball und Handball, Skiflug, Darts und vieles mehr direkt bei Joyn ansehen.

Diese Highlights starten schon bald

Basisangebot ist kostenlos

Streaming in HD-Qualität

Den ersten Monat kostenlos testen

Ganz neu ist dazu der Menüpunkt "Sport" auf der Streaming-Plattform Joyn dazugekommen. Sport-Inhalte der Joyn-Content-Partner sowie der Live-TV-Channels sind dort nun zusam­men­gelegt, sodass man ganz verschiedenen Sportarten auf einer Seite finden kann - und vielleicht auch einmal etwas ganz neues für sich entdecken kann. Vieles davon ist kostenlos zu sehen.Im Sport-Bereich bei Joyn werden dann sowohl die sportlichen Live-Events als auch die entsprechenden On-Demand-Inhalte von ProSiebenSat.1 und Discovery gebündelt. Demnächst gibt es zum Beispiel Wintersport mit Skiflug-WM in Planica, die von Eurosport übertragen wird. Die PDC World Darts Championship 2020 starte zwischen den Jahren (Sport 1) ebenso wie die Vierschanzentournee (Eurosport) und das Velux EHF Final4 der Handball Champions League (Eurosport).Einige Bereiche sind kostenlos bei Joyn nutzbar. Dazu gehört das Live-Streaming von derzeit 50 TV-Sendern und der Zugriff auf eine Mediathek mit vielen Firmen und Serien. Man benötigt dafür noch nicht einmal einen Account bei Joyn. Joyn bietet entsprechende Apps für Plattformen, darunter auch für Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV, und TV-Apps für Samsung, LG und Panasonic sowie eine Web-App. Das Sport-Angebot wird da nun sukzessive allen Nutzern zur Verfügung gestellt. Eine Registrierung ist für das Basis-Angebot nicht nötig.Das Bezahl-Abonnement Joyn+ bietet dagegen über 65 Live-TV-Sender in HD-Qualität, zudem Pay-TV-Sender wie Discovery Channel, Eurosport 2 und ProSieben Fun. Bei Joyn Plus gibt es eine Reihe exklusiver Serien, die nur bei Joyn gestreamt werden können. Neue Inhalte ebenso wie Zukäufe kommen regelmäßig hinzu. Joyn Plus kostet regulär 6,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Wer den Dienst noch nicht ausprobiert hat, bekommt den ersten Monat kostenlos.