Voice Match: Android TV soll Stimmen mehrerer Nutzer erkennen können

Wer den Google Assistant auf Smart-Home-Geräten wie dem Nest Hub verwendet, dürfte das als Voice Match bekannte Feature bereits kennen. Damit kann der Sprachassistent zwischen den Stimmen mehrerer Nutzer unterscheiden. Die Funktion wird nun auch in Android TV integriert.

Passender Nutzer wird direkt ausgewählt

Release-Zeitpunkt bleibt noch unklar

Darauf lässt jedenfalls ein App-Teardown, der von 9to5google durchgeführt wurde, schlie­ßen. Hierfür wurde die neueste Version der Google-Suche für Android TV dekompiliert und analysiert. In der APK-Datei lassen sich Hinweise darauf finden, dass Voice Match bald auch für Android TV zur Verfügung stehen wird. Im Quellcode der Anwendung ist beispielsweise von Variablen-Bezeichnungen wie "voice_match_setup_screen_title" die Rede.Obwohl sich der Google Assistant schon seit einiger Zeit auch in Kombination mit Android TV verwenden lässt, wird Voice Match hier bislang nicht unterstützt. Wenn der Sprachassistent ge­nutzt wird und eine App gestartet wird, ruft der Fernseher immer das aktuell eingeloggte Pro­fil auf. Das wird sich mit Voice Match ändern. Da der Google Assistant erkennen kann, welcher Anwender eine Anfrage stellt, kommt direkt das Profil des jeweiligen Nutzers zum Vorschein.Aus dem App-Teardown geht allerdings nicht hervor, ob und wann das Feature tatsächlich in einer finalen Version von Android TV zu finden sein wird. Es ist üblich, dass Teile von neuen Funktionen schon Monate vorher in die entsprechende App integriert und getestet werden. Womöglich steht die Integration von Voice Match in Zusammenhang mit dem vor kurzem ge­leak­ten Android TV-Dongle "Sabrina". Eine Bestätigung gibt es hierfür jedoch nicht.