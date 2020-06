Otelo startet Cashback-Aktion und "1 Euro-Wochen" für Smartphones

Tarife der Mobilfunkmarke Otelo sind derzeit mit einem attraktiven Cashback-Deal erhältlich. So bekommt man bei Vertragsabschluss bis zu 70 Euro zurück, zudem gibt es die " 1 Euro-Wochen " für neue Top-Smartphones.

Tarife der Mobilfunkmarke Otelo sind derzeit mit einem attraktiven Cashback-Deal erhältlich. So bekommt man bei Vertragsabschluss bis zu 70 Euro zurück, zudem gibt es die " 1 Euro-Wochen " für neue Top-Smartphones.Neukunden, die jetzt eine Zwei-Jahresvertrag bei Otelo abschließen, können über Otelos Partner Aklamio eine Cashback-Prämie von bis zu 70 Euro auszahlen lassen . Je nachdem, ob man auch ein neues Smartphone benötigt und wie viel Datenvolumen man im Monat nutzt, kann man jetzt ordentlich sparen - zudem gibt es für kurze Zeit auch größere Datenpakete bei den Allnetflats zum gleichen Preis.Alternativ gibt auch günstige Smartphones, die man sich dazu bestellen kann. Bei den " 1 Euro-Wochen " zahlt man einmalig nur einen Euro für das Smartphone und dann abhängig vom gewählten Tarif eine monatliche Zuzahlung. Es handelt sich dabei um einen Zwei-Jahresvertrag. Das neue Apple iPhone SE gibt so zum Beispiel als 64 GB-Modell im Tarif-Bundle mit einer 20 GB Allnetflat für 44,99 Euro monatlich. Bei dieser Auswahl gibt es 70 Euro Cashback, so dass man effektiv bei 42,12 Euro im Monat oder 1010,76 Euro Gesamtkosten landet. Für das iPhone SE zahlt man bei Apple regulär 479 Euro, sodass reine Tarifkosten von effektiv 22,16 Euro monatlich bleiben - also rund 1 Euro pro GB. Hinzukommt der einmalige Bereitstellungspreis von 9,99 Euro.Wer ein Smartphone mit möglichst wenig monatlicher Zuzahlung sucht, sollte sich das Angebot für das Samsung Galaxy A20E anschauen. Dabei werden einmalig 1 Euro plus 2 Euro monatlich extra fällig.Bei Aklamio muss man sich dazu einmalig anmelden und ein Konto eröffnen. Weitere Informationen zu Aklamio und dem Ablauf der Cashback-Aktion wurde unter www.otelo.de/cashback veröffentlicht.Alle Tarife haben derzeit Extra-Daten-Gut­haben. Die Allnet Flat Classic LTE bekommt somit statt 5 also 10 GB LTE im Monat für 19,99 Euro. Dazu kommen bis zum 22. Juni 60 Euro Cashback-Prämie. Otelo nutzt dafür das Netz von Vodafone und bietet Download­geschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mbit/s und einen Upload von maximal 3,6 Mbit/s an. Wer ein Speed-Update bucht zahlt derzeit nur 1,99 Euro monatlich extra und bekommt 50 Mbit/s.Der Tarif enthält zudem eine Allnet-Flatrate in alle deutsche Mobilfunknetze, sowie ins deutsche Festnetz, EU-Roaming ist inklusive. Es handelt sich um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit.