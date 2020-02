Otelo-Tarif mit 4 GB LTE-Allnetflat jetzt mit 150 Euro Amazon-Gutschein

Tarife der Mobilfunkmarke Otelo sind derzeit bei einigen Anbietern beson­ders günstig zu haben. So kann man sich jetzt die Allnet-Flat Go mit 5 GB Daten mit einem 150 Euro Amazon-Gutschein für 14,99 Euro im Monat holen. Effektiv zahlt man für den Tarif unter 9 Euro im Monat.

Das bietet die Allnet-Flat Go

Extra für Neukunden

Bei den Kombi-Angeboten bei Preisboerse24.de kann man sich jetzt für kurze Zeit verschiedene Deals sichern. Je nachdem, ob man auch ein Smartphone benötigt und wie viel Datenvolumen man im Monat nutzt, kann man jetzt ordentlich sparen - zudem kann man sich auch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 150 Euro sichern.Die Allnet-Flat Go bietet ein LTE-Datenpaket mit 5 GB Datenvolumen an. Otelo nutzt dafür das Netz von Vodafone und bietet Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mbit/s und einen Upload von maximal 3,6 Mbit/s an. Der Tarif enthält zudem eine Allnet-Flatrate in alle deutsche Mobilfunknetze, sowie ins deutsche Festnetz, EU-Roaming ist inklusive. Dazu gibt es einen 25 Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme. Den Anschlusspreis von einmalig 39,99 Euro kann man sich über die Otelo-App derzeit wieder zurückholen. Dazu muss man innerhalb von sieben Tagen nach Aktivierung der SIM in der App dem Aktions-Link "Hol Dir Deinen Anschlusspreis zurück" folgen. Es handelt sich um einen Laufzeitvertag mit 24 Monaten Mindestlaufzeit.Preisboerse24.de bietet dabei den Tarif regulär für 14,99 Euro im Monat an. Dazu gibt es ein bei Abschluss einen Amazon-Gutschein im Wert von 150 Euro Die Tarifkosten betragen über 24 Monate 359,76 Euro, ge­rech­net ohne die Bereit­stellungs­kosten, die man sich zurück­holen kann. Rechnet man den Amazon-Gutschein da­gegen, bleibt es bei 209,76 Euro oder 8,74 Euro im Monat Effektiv­preis. Alternativ kann man sich für 5 Euro im Monat zusätz­lich derzeit noch die LTE 50-Option bei Otelo holen.