Otelo Allnet-Flats für kurze Zeit mit LTE 50 und mehr Datenvolumen

Die Vodafone-Tochter Otelo hat eine Aktion gestartet, bei der es jetzt LTE 50 kostenlos bei den Allnet-Flats gibt, dazu gibt es größere Datenpakete. Der Mobilfunkanbieter gibt zudem die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter, sodass man rundum sparen kann.

Stichwort Mehrwertsteuersenkung

1 Euro-Wochen von Otelo

Das bietet die Otelo Allnet Flat Classic LTE

Alle Tarife in der Übersicht

Otelo

Die Aktion gilt für alle Allnet-Flats der Mobilfunkmarke Otelo . Für kurze Zeit gibt es dort bis zu 12 GB extra jeden Monat kostenlos dazu. Damit das Surfen auch Spaß macht, bietet Otelo jetzt während der Aktionszeit bis 30. September 2020 die LTE 50-Option mit maximalen Downloadgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s statt 25 Mbit/s kostenlos dazu mit an. Die Option kostet regulär 1,99 Euro im Monat.Otelo gibt die vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 gesenkte Mehrwertsteuer an die Kunden weiter. Die Angebote werden zwar alle noch mit den Endpreisen "für 19 Prozent" angezeigt, auf den Abrechnungen werden dann aber die drei Prozentpunkte weniger ausgewiesen, entsprechend sind die Preise die ihr jetzt bis Ende des Jahres zahlt weniger als angezeigt. Für Prepaid-Kunden gilt das ebenso. Otelo wird dabei bei allen Aufladungen bis zum 31. Dezember 2020 jeweils 2,52 Prozent des Aufladebetrages zusätzlich gutschreiben.Wer auch gleich ein neues Smartphone sucht, sollte sich einmal bei den" 1 Euro-Wochen von Otelo " für neue Top-Smartphones umschauen. Dazu kann man auch nach der Auswahl des Tarifs mit der Auswahl eines neuen Handys fortfahren.Bei der Aktion gibt es einige günstige Smartphones, die man sich gleich mit dazu bestellen kann. Bei den " 1 Euro-Wochen " zahlt man einmalig nur einen Euro für das Smartphone und dann abhängig vom gewählten Tarif eine monatliche Zuzahlung. Es handelt sich dabei um einen Zwei-Jahresvertrag. Das neue Apple iPhone SE gibt so zum Beispiel als 64 GB-Modell im Tarif-Bundle mit einer 20 GB Allnetflat für 44,99 Euro monatlich.Wer ein Smartphone mit möglichst wenig monatlicher Zuzahlung sucht, sollte sich das Angebot für das Samsung Galaxy A20E anschauen. Dabei werden einmalig 1 Euro plus 2 Euro monatlich extra fällig.Alle Tarife haben derzeit Extra-Daten-Gut­haben - am meisten kostenlos dazu gibt es bei der Allnet-Flat Max, die jetzt 20 statt 8 GB LTE beinhaltet (Monatspreis 29,99 Euro). Die Allnet Flat Classic LTE bekommt statt 5 nun 10 GB LTE im Monat für 19,99 Euro, die Allnet-Flat Go bekommt 5 statt 3 GB für 14,99 Euro. Der Tarif enthält zudem eine Allnet-Flatrate in alle deutsche Mobilfunknetze, sowie ins deutsche Festnetz, EU-Roaming ist inklusive. Es handelt sich um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit.Das Speed-Upgrade gilt dabei wie auch das Daten-Extra für die gesamte Vertragslaufzeit, in der man den Tarif nutzt.