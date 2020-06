Microsoft Surface Headphones 2: Marktstart mit Lieferschwierigkeiten

Microsoft hat den Startschuss für den Verkauf der neuen Surface Head­phones der zweiten Generation gegeben. Ab sofort sind die Surface Headphones 2 zum Preis von rund 280 Euro im Handel verfügbar, doch es gibt Problem bei der Nachlieferung.

Neue Farben, viele Verbesserungen

Technische Daten zu den Surface Headphones 2 Treiber 40 mm Free Edge Lautsprecher Geräusch-

Unterdrückung Bis zu 30 dB bei aktiver, bis zu 40 dB bei passiver Geräuschunterdrückung Lautstärke bis zu 115 dB Akku Bis zu 20 h Wiedergabe, Voll geladen in 2 Stunden Buttons Power, Mute, Lautstärke, Geräuschunterdrückung, Touch Interface Eingabe USB-C-Anschluss, 3,5 mm Audio-Konnektor, Bluetooth Kombatibilität Windows 10, MacOS, Android, iOS Preis Deutschland

ab 279,99 Euro Österreich

ab 279,99 Euro Schweiz

ab 289 Franken

Microsoft hat die neuen Surface Headphones 2 gerade erst "offiziell" in Deutschland auf den Markt gebracht - und schon sind die Kopfhörer ausverkauft. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass die neuen Kopfhörer jetzt zur Verfügung stehen, online sind sie aber nicht zu finden: Bei Microsoft selbst werden sie immer mal wieder als verfügbar und dann als "nicht vorrätig" im Store angezeigt. Bei anderen Händlern sieht es derzeit nicht besser aus. Bei Saturn rechnet man jetzt mit 16 Wochen Liederzeit, bei NBB steht weiterhin "Liefertermin unbe­kannt" . Bei Amazon liest man jetzt vom Erscheinungstermin 9. Juni.Die neuen kabellosen Over-Ear-Kopfhörer Surface Headphones 2 bieten jetzt Noise Can­ce­lling und eine verbesserte Soundqualität. Zudem hat Microsoft am Design der Kopfhörer etwas getan und so den Tragekomfort verbessern - was besonders wichtig ist, da man die Kopfhörer ja doch schon einmal länger trägt. Unter anderem wurden die Ohrmuscheln neu designt. Man kann sie jetzt einfach um 180 Grad drehten, zum Beispiel um die Kopfhörer einmal zwischenzeitlich abzusetzen und dann um den Hals zu tragen.Verbessert wurde auch die Akkulaufzeit, die jetzt von Microsoft mit bis zu 20 Stunden an­ge­ben wird. Nutzen kann man sie mit den meisten Geräten: Wenn Windows 10 oder höher, Android 4.4 oder höher, iOS 9 oder höher läuft und mindestens Bluetooth 4.1/4.2 unterstützt wird, kann man die Surface Head­phones 2 koppeln. Die Surface Head­phones 2 gibt es neben Hellgrau nun auch in Mattschwarz. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279,99 Euro. Schüler, Studenten und Lehrer können sie bei Microsoft direkt auch mit EDU-Rabatt für 251,99 Euro bestellen.