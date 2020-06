Netflix, Disney+ & Amazon: Die neuen Filme und Serien der Woche

Der Monat Juni startet mit einer kurzen Woche und vielen neuen Filmen und Serien, die bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zur Ver­fü­gung stehen. In diesem Artikel findet ihr die Highlights der Video-Strea­ming-Dienste, die in den nächsten Tagen ihre Premiere feiern.

Angels of Death (01.06.2020)

Gotham: Staffel 5 (01.06.2020)

Chappie (01.06.2020)

Planet der Affen: Survival (01.06.2020)

Paranormal Activity: Die Gezeichneten (01.06.2020)

Fuller House: Letzte Folgen (02.06.2020)

True: Die Regenbogen-Rettungsmission (02.06.2020)

Der amerikanische Traum vom Buchstabieren (03.06.2020)

M'entends-tu? (04.06.2020)

Hospital Playlist (04.06.2020)

BAKI: Die Saga vom Raitai-Turnier (04.06.2020)

Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 4 (05.06.2020)

Queer Eye: Staffel 5 (05.06.2020)

The Last Days of American Crime (05.06.2020)

Choked: Paisa Bolta Hai (05.06.2020)

A Star Is Born (07.06.2020)

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens (05.06.2020)

Küchenhelden: Staffelfinale (05.06.2020)

The World according to Jeff Goldblum: Staffelfinale (05.06.2020)

Zugabe!: Staffelfinale (05.06.2020)

A Million Ways to Die in the West (02.06.2020)

El Presidente - Staffel 1 (OV/OmU) (05.06.2020)

Castle - Staffel 1 bis 8 (05.06.2020)

SCHW31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende (05.06.2020)

Gina Brillon - The Floor is Lava (OV/OmU) (05.06.2020)

Blinde Wut - Kampf gegen das System (05.06.2020)

No Surrender - One Man vs. One Army (06.06.2020)

Alle Juni-Neustarts von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Überblick

In der 23. Kalenderwoche vomerwarten euch mehr als 25 Filme, Serien und Episoden-Nachschub auf den drei bekannten Streaming-Plattformen. Zu den Neustarts bei Netflix gehören unter anderem die vierte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht", die fünfte Season von "Gotham" und Blockbuster wie "A Star Is Born" mit Bradley Cooper und Lady Ga­ga nebst "Chappie" und "Planet der Affen:Survival". Bei Disney+ hingegen startet in die­ser Woche lediglich "Unbesiegbar" aus dem Jahr 2006 abseits vom Staffelfinale dreier Serien.Ebenso lohnt sich in den nächsten Tagen ein Blick in die Serien und Filme von Ama­zon Prime Video . "A Million Ways to Die in the West" dürfte für einige Lacher sorgen, während man sich unter anderem auch durch acht Staffeln von "Castle" kämpfen oder sich die neue Sport-Do­ku­men­ta­tion über den Fußballspieler Bastian Schweinsteiger zu Gemüte führen kann. Wer noch kein Abonnement bei den drei Video-Streaming-Anbietern abgeschlossen hat, aber in­te­res­siert ist, der kann Netflix Prime Video und Disney+ sieben bis 30 Tage kostenlos testen.