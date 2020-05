Nach über 140 Jahren: GE verkauft Thomas Edisons Glühlampengeschäft

In der über 140-jährigen Geschichte der Glühlampe folgt jetzt die nächste große Zäsur: Die vom Erfinder des Leuchtmittels, Thomas Edison, gegründete Produktion bei General Electric (GE) wird es in Kürze so nicht mehr geben.

Edison hatte im Jahr 1879 das Patent für die erste Glühlampe angemeldet. Im Jahr 1890 gründete er dann die Edison General Electric Company, in der er diese und verschiedene andere seiner Aktivitäten zu einem Unternehmen zusammenfasste. Daraus entwickelte sich mit der Zeit der heutige Mischkonzern GE, der in zahlreichen Segmenten rund um Energie, Medizin, Transport und Finanzen aktiv ist.Für die Beleuchtungs-Sparte, die zum Ur-Bestand des Unternehmens gehört, sucht man aber schon seit Jahren einen Käufer. Glühlampen sind immerhin kein besonders vielversprechendes Geschäftsmodell mehr und bei den neueren Technologien gibt es ganz andere große Anbieter. Aufgrund dessen war es aber auch nicht besonders einfach, einen Käufer für den Firmenteil zu finden.Wie das Unternehmen nun mitteilte, hat sich nun doch noch ein williger Abnehmer gefunden. Der Konzernteil soll nun an Savant Systems, einen Hersteller von Smart Home-Produkten verkauft werden. "Die heutige Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt, um GE in ein stärker fokussiertes Industrieunternehmen umzuwandeln", kommentierte Konzernchef Larry Culp den Deal.Auch diverse andere Bereiche, die nicht mehr besonders gut liefen, hat GE bereits abgestoßen. So sind inzwischen schon keine Mikrowellen, Waschmaschinen und Lokomotiven mehr von dem Unternehmen zu bekommen. Das Medienhaus NBC Universal ist ebenfalls schon vor längerer Zeit verkauft worden gleiches gilt für signifikante Teile des Finanzgeschäfts.Leuchtmittel mit dem klassischen GE-Logo werden aber auch weiterhin erhältlich sein. Der Verkauf an Savant Systems beinhaltet ein langfristiges Lizenzabkommen, dass den Käufer zur weiteren Verwendung der Marke berechtigt.