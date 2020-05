ARM Cortex-A78 & Cortex-X1: Diese Highend-Kerne werden 2021 prägen

ARM hat heute unter der Bezeichnung Cortex-A78 und Cortex-X1 seine neuen Highend-Kerne vorgestellt, die Smartphones & Tablets im nächs­ten Jahr antreiben werden. Sie versprechen in Sachen Leistung und Energieverbrauch einen weiteren Sprung vorwärts.

Diese Kerne werden 2021 in Highend-Smartphones zu finden sein

Noch mehr Highend mit dem Cortex X1

ARM

Aktuell wird das ARM-Line-up am oberen Ende mit dem Cortex-A77 abgeschlossen. Jetzt hat das Unternehmen verraten, was der Nachfolger leisten soll. Unter der - im Vergleich mit anderen Unternehmen - dankbar unkomplizierten Bezeichnung Cortex-A78 will man bei derselben TDP rund 20 Prozent mehr Performance bieten können. Umgekehrt kann man auf dem Leistungsniveau des Vorgängers mit 50 Prozent weniger Energie auskommen.Bei der Architektur verweist ARM auf einen um 15 Prozent reduzierten Platzbedarf der Kerne in einem Octa-Core-Aufbau mit 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55. Hier zeigt sich wohl auch die Standard big.LITTLE-Konfiguration für 2021, da ARM bisher keinen Nachfolger für die auf Effi­zienz getrimmten Cortex-A55-Kerne angekün­digt hat. Insgesamt versprechen die vorgestell­ten Werte einen durchaus großen Sprung in Sachen Leistung und Energiebedarf - gute Nach­richten für die Performance und Laufzeit in der Smartphone-Oberklasse.Mit dem Cortex X1 wird man im nächsten Jahr dann noch eine Leistungsstufe über dem Cortex-A78 einführen. Dabei handelt es sich um einen Kern, der im Rahmen des CXC-Programms entwickelt wurde, bei dem dem ARM mit Partnern CPUs an spezielle Bedürfnisse und Vorstellungen anpasst. Der Cortex X1 soll auf einen 30 Prozent höhere Spitzenleistung als der Cortex-A77 kommen.Die Leistung erreicht der Cortex X1 durch eine größere Bauweise und einen höheren Energie­bedarf. Wie AndroidPolice in seinem Bericht schreibt, ist es deshalb auch unwahrscheinlich, dass der Kern mehrfach in einer Smartphone-CPU integriert wird. Vielmehr wird der Cortex X1 mit drei Cortex-A78-Kernen zu einem neuen Highend-Prozessor kombiniert.