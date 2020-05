HTC will es erneut mit Smartphones versuchen, erstes 5G-Modell im Juli?

Der taiwanische Hersteller HTC konzentriert sich zwar schon länger haupt­sächlich auf seine Virtual-Reality-Headsets, will es aber offenbar noch immer nicht sein lassen, was Smartphones angeht. Im Sommer soll nun mit dem ersten 5G-Smartphone von HTC zu rechnen sein.

Erstes HTC 5G-Smartphone mit neuem Qualcomm-Chip?

Wie die Kollegen vom Portal ePrice erfahren haben, will HTC um die Mitte des Jahres wieder neue Smartphones auf den Markt bringen. Dabei hat man offenbar auch den neuen Markt für 5G-fähige Geräte im Visier, denn eines der geplanten Modelle wird dem Vernehmen nach Unterstützung für die neue Mobilfunktechnik mitbringen. Ziel sei es, den ersten Generationenwechsel bei den Smartphones der Kunden zu bedienen.Konkret soll das erste 5G-Smartphone von HTC im Juli zu erwarten sein, nachdem bereits im Juni mit einem zweiten neuen Modell zu rechnen ist, das "nur" mit 4G-Unterstützung daherkommt. Vermutlich will HTC zunächst wieder vor allem den mittleren Preisbereich bedienen, wobei man sich eher in Richtung des unteren Endes der Preisskala orientiert.Das gleiche könnte auch für das erste 5G-Smartphone von HTC gelten, da man die Kosten und den Aufwand für die Entwicklung von High-End-Modellen vorerst nicht in Kauf nehmen will. So war jüngst aus unseren Quellen zu hören, dass HTC den einen neuen Qualcomm-SoC einsetzen will, der unterhalb des Snapdragon 765 5G angesiedelt ist.Dabei könnte es sich um den kürzlich gesichteten Chip mit der internen Modellnummer SM6350 handeln, also den ersten 5G-fähigen SoC aus der Snapdragon 600-Serie. Ob der Chip allerdings schon in dem im Juli erwarteten ersten 5G-Telefon von HTC verwendet werden soll, wissen wir nicht.Noch liegen keinerlei weitere Informationen zu den geplanten Geräten vor. Vor einigen Wochen machte eine Skizze die Runde, auf dem ein HTC Desire 20 Pro zu sehen sein soll. Dabei wird es sich vermutlich um ein Mittelklasse-Gerät handeln, das ohne 5G-Unterstützung, mit deinem Snapdragon 600-SoC und einer aus mindestens drei Sensoren bestehenden Kameraeinheit daher kommen wird.