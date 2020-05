P40 Lite 5G: Huawei bringt sein billigstes 5G-Smartphone für 399 Euro

Huawei hat mit dem P40 Lite 5G sein bisher günstigstes Smartphone mit integriertem 5G-Modem für den europäischen Markt offiziell gemacht . Das Gerät kommt zu Preisen ab knapp 400 Euro auch in Deutsch­land in den Handel. Dabei fehlen allerdings die Google-Services und -Apps.

64-Megapixel-Kamera auf der Rückseite

Das Huawei P40 Lite 5G ist wie berichtet eine weitere Ergänzung in der nun aus drei Geräten bestehenden P40-Lite-Reihe, die unterhalb der Top-Smartphones aus der P40-Serie angesiedelt ist. Das P40 Lite 5G ist technisch deutlich besser ausgestattet als das "normale" P40 Lite und somit ein vollkommen anderes Gerät, auch wenn der Name eine gewisse Nähe vermuten lässt. Mit einem Preis von 399,95 Euro ohne Vertrag ist es das bisher günstigste 5G-fähige Smartphone aus Huaweis Produktion, das in Europa angeboten wird.Das P40 Lite 5G nutzt ein 6,5 Zoll großes LTPS-LCD, das mit 2400 x 1080 Pixeln auflöst und in der linken oberen Ecke ein Loch für die Frontkamera aufweist. Der Fingerabdruckleser sitzt an der rechten Seite des Smartphones, schließlich wird hier ein TFT-Display verwendet, bei dem sich der Sensor nicht wie bei einem OLED-Bildschirm unter der Oberfläche des Panels verbauen lässt.Unter der Haube steckt hier der noch junge Huawei HiSilicon Kirin 820, bei dem es sich um einen achtkernigen Chip mit einem High-End-Core mit bis zu 2,36 Gigahertz Taktrate, drei weiteren Performance-Kernen mit maximal 2,2 GHz und vier sparsamen Low-End-Cores mit bis zu 1,84 Gigahertz handelt. In Europa hat das P40 Lite 5G sechs Gigabyte RAM und 128 GB internen Flash-Speicher, die man mit einer Speicherkarte im Huawei-eigenen NMCard-Format erweitern kann.Auf der Rückseite des Geräts sitzen vier Kameras, wobei der Hauptsensor mit 64 Megapixeln arbeitet und eine f/1.8-Blende mitbringt. Hinzu kommen auch noch eine Weitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln und f/2.4-Blende sowie zwei 2-Megapixel-Sensoren für Makroaufnahmen und Tiefeneffekte. Die Frontkamera im Display-Loch bietet immerhin 16 Megapixel und eine f/2.0-Blende.Das Huawei P40 Lite 5G bringt außerdem ein weiteres beliebtes Feature aus den teureren P40-Modellen in einen erschwinglicheren Bereich: der 4000mAh-Akku kann mittels einem per USB-C anzuschließenden SuperCharge-Netzteil mit bis zu 40 Watt und somit extrem schnell geladen werden. Bisher blieb die sehr schnelle Ladetechnik immer den Highend-Modellen vorbehalten. Innerhalb von 1,15 Stunden soll der Akku damit voll geladen sein.Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.1, NFC und Dual-Band-WLAN nach dem ac-Standard. Außerdem sind zwei SIM-Kartenslots an Bord. In 5G-Netzen wird in den Bändern n1, n3, n28A, n38, n41, n77, n78 und n79 gefunkt, bei denen es sich wie so oft "nur" um Sub-6-Ghz-Frequenzen handelt. mmWave-Support ist nicht an Bord, in Europa gibt es aber auch schlichtweg noch keine derartigen Netze.Als Betriebssystem läuft auf dem Huawei P40 Lite 5G das aktuelle Android 10 in Verbindung mit der EMUI 10.1.1, wobei man auf Google-Apps und -Services verzichten muss. Apps werden somit aus der Huawei App Gallery oder anderen alternativen App-Stores bezogen, woraus sich einige Einschränkungen ergeben können. Das neue, günstigere 5G-Smartphone von Huawei kommt in den Farben "Midnight Black", "Crush Green" und "Space Silver" auf den Markt und kostet wie erwähnt 399,95 Euro. Bei einigen Händlern wie Sparhandy.de ist das P40 Lite 5G bereits vorbestellbar