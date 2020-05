Windows Mixed Reality: Emulator für die HoloLens 2 veröffentlicht

Vor vier Jahren hat Microsoft zum ersten Mal eine neue Software, mit der Entwickler ihre HoloLens-Apps ohne die Cyberbrille am Desktop-PC testen können, ver­öf­fent­licht. Nun steht der Emulator auch für die HoloLens 2, der neuesten Version der Mixed-Reality-Brille , zur Verfügung.

So lässt sich der Emulator verwenden

Über die Microsoft-Webseite herunterladen

Der Vorteil des HoloLens 2-Emulators besteht nicht ausschließlich darin, dass der Nutzer auf die Mixed-Reality-Brille von Microsoft verzichten kann. Das Tool stellt zusätzlich noch Debug-Funktionen bereit. Die Simulations-Software kann mit oder ohne ein anderes Mixed-Reality-Headset verwendet werden. Es ist möglich, den Emulator lediglich mit einer Maus, einer Tas­ta­tur und einem herkömmlichen 2D-Bildschirm zu bedienen.Um den Emulator nutzen zu können, muss zu­nächst Windows Mixed Reality auf dem Rechner des Nutzers eingerichtet werden. Zudem muss das entsprechende Headset ver­bun­den sein. Nach der Installation des HoloLens 2-Emulators und dem Start des Programms sollte das Si­mu­la­tions-Panel geöffnet werden. Das Menü lässt sich aufrufen, indem die F7-Taste oder der da­zu­ge­hö­ri­ge Button in der Toolbar gedrückt wird. Am Ende des Panels ist eine Checkbox mit der Bezeichnung "Use HMD for simulation" platziert.Diese Checkbox sollte angeklickt werden, wenn ein Mixed-Reality-Headset zur Emu­la­tion ver­wen­det werden soll. Wird keine Brille genutzt, werden beide Augen in der Mitte des Emu­la­tions-Fensters platziert, sodass nur die Sicht eines Auges dargestellt wird. Falls ein Head­set zum Einsatz kommt, wird das Stereo-Bild an die angeschlossene Brille gesendet. Außerdem werden bestimmte Controller unterstützt. Eine vollständige Anleitung zur Be­die­nung des Emu­la­tors wird auf der offiziellen Webseite von Microsoft bereitgestellt.