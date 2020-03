Apple iPhone 12 Pro: Experten rechnen mit 64-Megapixel-Kameras

Bisher konnte sich Apple vom Megapixel-Wahn fernhalten und auch mit niedriger auflösenden Kameras gute Ergebnisse erzielen. Mit dem iPhone 12 Pro könnte sich das jedoch ändern. Aktuellen Gerüchte zufolge soll man in Cupertino an einer 64-Megapixel-Kamera arbeiten.

Höhere Auflösung, Makro-Aufnahmen und verbesserter Nachtmodus

Hält Apple an seinem üblichen Zeitplan fest, wird das mögliche iPhone 12 Pro erst im Herbst 2020 seine Premiere feiern. Im Vorfeld wird die Gerüchteküche durch diverse Spekulationen angeheizt, die der US-amerikanische Hersteller bekanntlich weder bestätigt, noch de­men­tiert. In einem kürzlich veröffentlichten Video auf dem YouTube-Kanal "Every­thing­Apple­Pro" meldet sich jetzt XDA-Developers-Redakteur Max Weinbach zu Wort, der sich in Hinsicht auf die technischen Daten der kommenden iPhone 12-Kamera ziemlich sicher zu sein scheint.Der für seine kürzlichen Samsung Galaxy S20-Leaks bekannte Insider geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr zwar weiterhin auf eine Triple-Kamera an der Rückseite des iPhone 12 Pro setzen wird, diese aber mit einer deutlich höheren 64-Megapixel-Auflösung an den Start gehen lassen soll. Das aktuelle iPhone 11 Pro hingegen setzt auf 12 Megapixel und drei Ob­jek­ti­ve für Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Telefotos. Zudem ist im Gespräch die Rede von ver­bes­ser­ten Makro-Aufnahmen und Nachtmodi sowie einem generell gesteigerten Ein­fan­gen von Licht. Außerdem könnte der Akku des iPhone 12 Pro (Max) auf solide 4400 mAh anwachsen.Bereits im Januar verbreiteten sich diverse Ge­rüch­te über das kommende iOS-14-Flagg­schiff, die ein bis zu 6,7 Zoll großes OLED-Display und eine schlanke Bauhöhe von nur 7,4 Millimeter prognostizierten. Für die Hauptkamera soll Apple zudem über die Integration eines zusätzlichen 3D-Sensors (ToF) nachdenken, ebenso wie über eine Erweiterung des Arbeitsspeichers. Schenkt man den Spekulationen Glauben, könnte Apple das iPhone 12 Pro mit 6 GB RAM be­stü­cken. Vor der Präsentation eines neuen High-End-Smart­phones rechnen Experten jedoch mit der Vor­stel­lung eines kompakteren iPhone SE 2