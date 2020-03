Phantom Magenta: Microsoft kündigt einen speziellen Xbox-Controller an

Microsoft hat eine weitere Variante des Xbox-Controllers vorgestellt. Die neue Edition wurde " Phantom Magenta " genannt und lässt sich ab sofort vorbestellen. Mit der Auslieferung möchten die Redmonder allerdings erst in gut zwei Monaten beginnen. Die Auflage der Edition ist limitiert.

Controller bereits vorbestellbar

Zu den Highlights der "Phantom Magenta"-Edition zählen das transparente, in dunklem Pink gestaltete Design sowie die strukturierte Oberfläche des Controllers. Neben einer 3,5mm-Klinkenbuchse, über die sich analoge Kopfhörer mit dem Controller verbinden lassen, wurde auch Bluetooth-Technologie verbaut. Damit ist, wie es auch bei anderen Wireless-Editionen des Xbox-Controllers der Fall ist, eine völlig kabellose Nutzung möglich.Bislang können die Nutzer zwischen einer wei­ßen und einer schwarzen Edition der Phantom-Edition des Xbox-Controllers wählen. Mit der magentafarbenen Variante wurde jetzt etwas mehr Farbe in das Portfolio gebracht.Der magentafarbene Xbox-Controller ist über den offiziellen Store der Redmonder erhältlich. Hierzulande schlägt die neue Farbvariante mit knapp 65 Euro zu Buche. Die Auslieferung soll allerdings erst am 17. Mai beginnen. Natürlich ist es schon jetzt möglich, Vorbestellungen auf­zu­ge­ben. Der Versand erfolgt wie üblich kostenfrei.Microsoft hat bestätigt, dass sich sämtliche Controller-Hardware für die Xbox One auch in Zusammenhang mit der Next-Gen-Konsole Xbox Series X nutzen lassen wird. Die bisherigen Xbox-Nutzer müssen also keine neuen Controller erwerben, sobald die nächste Konsolen-Generation von Microsoft gegen Ende des Jahres das Licht der Welt erblickt.