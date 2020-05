MagentaTV: Telekom spendiert der App neues Design und neue Features

Das Medienangebot der Deutschen Telekom , MagentaTV, ist auch als App für Android und iOS verfügbar und wer diese nutzt, der kann sich auf ein neues Design freuen. Denn die mobile Anwendung wurde überarbeitet, die Telekom verspricht neue Funktionen und auch mehr Leistung.

Schneller zu den gewünschten Inhalten gelangen

Wie die Deutsche Telekom in einer Mitteilung erläutert, kann die MagentaTV-App entweder zu einem bestehenden Anschluss zugebucht oder auch einzeln abonniert werden. Letzteres ist dann erforderlich, wenn man einen anderen Internet-Provider hat. Eingeführt wurde die App im Oktober 2018, nun hat man sie umfassend überarbeitet, wie die Bonner mitteilten.Geändert wurde die zunächst die Menüführung, diese ist nun horizontal angeordnet. Die MagentaTV-Macher: "Alle Inhalte, ob linear oder non-linear, sind ganz einfach auf der gleichen Ebene, der Startseite, in Lanes angeordnet. So können Nutzer auch in der App ganz einfach und bequem zwischen Live TV und unseren On Demand Inhalten z.B. in der Megathek wechseln."Die neue Menüführung bietet auf diese Weise einen besseren und schnelleren Zugang zu den jeweiligen Inhalte-Einstiegspunkten, darunter Fernsehsendungen oder der Megathek. Ebenso schnell erreicht man nun die Startseite, die neue Suche, den Programm-Guide, die Einstellungen und Inhalte wie etwa Aufnahmen.Im Live TV-Player kommt eine Swipe-Funktion hinzu, diese ermöglicht eine bequemen Überblick der gerade laufenden Sendungen. Über die Swipe-Funktionalität kann auch die Lautstärke geregelt werden.Die zuvor erwähnte neue Suche erlaubt es nun, die Ergebnisse auch nach Genres und Inhalten zu filtern. Die MagentaTV-App unterstützt nun auch eine "Bild-im-Bild"-Funktion: Damit kann man eine andere App nutzen und ein laufendes Video weitergucken. MagentaTV hat auch die Detailseiten neu gestaltet. Die Telekom dazu: "Serienfans im Handumdrehen alle Informationen zu ihren Lieblingsserien und können noch einfacher und schöner durch alle Staffeln und Folgen navigieren. Schließlich kommt nun auch die Unterstützung von AirPlay und Google Chromecast hinzu.