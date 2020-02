Mobilfunk-Discounter: Mehr Datenvolumen bei Fonic, Penny, Rewe & Co.

In den letzten Wochen haben einige Mobilfunkanbieter ihre Tarife über­ar­bei­tet und zwar erfreulicherweise jetzt auch im Bereich der Prepaid-An­ge­bote. Das Jahr 2020 beginnt damit nun für viele Kunden mit mehr Da­ten­vo­lu­men zum gleichen Preis.

Plus 50 Prozent bei Norma Connect

Neue Norma Tarife:

Smart S 3 statt 2 GB für 7,99 Euro / 4 Wochen

Smart M 5 statt 4 GB für 12,99 Euro / 4 Wochen

Smart L 7 statt 6 GB für 19,99 Euro / 4 Wochen

Plus 50 Prozent bei Fonic (Telefonica)

Neue Fonic-Tarife:

Smart 3 GB für 9,99 Euro / 4 Wochen

Smart 5 GB für 16,99 Euro / 4 Wochen

Smart 7 GB für 19,99 Euro / 4 Wochen

Ja Mobil und Penny Mobil

für Neu- und Bestandskunden

Congstar

Den Anfang bei den verbesserten Angeboten machten bereits Aldi und Lidl. Dort gelten die neuen Datenpakete schon seit Anfang des Jahres. Nun ziehen immer weitere Provider nach. Besonders interessant dabei, dass nun auch Anbieter dabei sind, die Tarife im Netz der Telekom anbieten. Das dürfte für viele Nutzer ein ausschlaggebender Punkt für die Auswahl ihres Tarifs sein, denn die Telekom ist in Deutschland noch immer unangefochtener Sieger, was Netzabdeckung und Qualität angeht. Alle Änderungen gelten jetzt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden.Die Discount-Marke Norma Connect wirbt zum Beispiel nun mit einer Erhöhung der Datenvolumen um bis zu 50 Prozent. Damit bietet nun auch schon der Einstiegstarif bei Norma 3 GB LTE an. Die größte derzeit angebotene Flat L hat ein Datenvolumen von 7 GB für 19,99 Euro für vier Wochen. Alle Smart-Flats enthalten dabei eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutsche Netze, EU-Roaming sowie LTE mit maximal 25 Mbit/s im Netz der Telekom.Bei den SpeedOn Pässen hat Norma allerdings bisher nichts geändert. Wer sein Datenvolumen aufgebracht hat, kann zum Beispiel 500 MB ab 4,90 Euro bekommen - da besteht die Hoffnung, dass das Angebot bald überarbeitet wird.Auch bei der Telefonica-Marke Fonic gibt es ab sofort im Schnitt 50 Prozent mehr Datenvolumen zum gleichen Preis.Neu wurde ebenfalls das Datenvolumen bei Ja Mobil (Rewe) und Penny Mobil aufgestock t. Die beiden Discountermarken werden von Congstar angeboten und bekommen nun im Durchschnitt rund 30 Prozent mehr Datenvolumen. Auch diese Angebote werden im Telekom-Netz realisiert.