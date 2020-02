Samsung: "Find My Mobile" versendet rätselhafte Push-Mitteilung

Nutzer vieler Samsung-Smartphones erhielten in den letzten Stunden ei­ne rätselhafte Push-Mitteilung des "Find my Mobile"-Dienstes. Die schein­bar weltweit versandte Benachrichtigung ist auf einen Serverfehler oder einen internen Test des Service zurückzuführen.

Samsung just blasted the entire world with a bogus notification. Here's mine. pic.twitter.com/X7P0GlcZzg — Rafael Rivera (@WithinRafael) February 20, 2020

Erste Anmerkungen aus dem Samsung-Forum, Statement wird erwartet

Samsung

In den sozialen Netzwerken sowie in der Samsung-Community äußerten sich viele Smart­phone-Nutzer besorgt über die merkwürdige Meldung, die in der Nacht auf ihren Galaxy-Displays die Runde machte. Dabei meldete sich die "Find my Mobile"-App lediglich mit der Zahl Eins in Form einer Push-Mitteilung unter den Notifications. Obwohl sich der Service des süd­ko­rea­ni­schen Hersteller nur melden sollte, wenn ein Smartphone verloren oder gestohlen wurde, dürfte die Sorge in Hinsicht auf die Fehlfunktion voraussichtlich unbegründet sein.Der Samsung Care Ambassador "Rydah" äußerte sich in den US-amerikanischen Samsung-Support-Foren mit folgender Einschätzung der Lage: "" Laut diversen Nutzer-Aussagen sollen auch Smartphone-Besitzer mit deaktivierter "Find my Mobile"-Software benachrichtigt worden sein.Ein offizielles Statement zu dieser fehlerhaft scheinenden Benachrichtigung steht jedoch weiterhin aus. Ebenso ist es möglich, dass der "Testlauf" noch nicht beendet wurde und die Push-Mitteilung auch in den nächsten Stunden weitere Samsung-Smartphones erreicht. Die Annahme einiger weniger Nutzer, die darüber spekulieren, ob durch diesen Fehler womöglich ein Fernzugriff ausgelöst wird, das Mobiltelefon gesperrt oder sogar eine Fernlöschung sämt­li­cher gespeichert Daten erfolgen könnte, erwies sich bisher als falsch.