Klarmobil startet Allnet-Flat mit 10 GB jetzt auch im Telekom-Netz

Beim Mobilfunkanbieter Klarmobil startet ab sofort eine Allnet-Flat mit 10 GB Daten im Netz der Telekom . Bisher hatte Klarmobil sein größtes Datenpakete nur in Verbindung mit Vodafone angeboten. Dazu kann man jetzt bis zu 50 Euro Bonus erhalten.

Großer Bonus bei Rufnummermitnahme

Tarif-Übersicht

Allnet Flat mit 2 GB die ersten 24 Monate 9,99 statt 19,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 6 GB die ersten 24 Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet Flat mit 10 GB die ersten 24 Monate 19,99 statt 34,99 Euro im Monat

LTE mit bis zu 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Telefon- und SMS-Flat

Alle Tarife mit EU-Roaming

Anschlusspreis nur 19,99 Euro

Klarmobil hat wieder einmal seine Tarife überarbeitet und für Interessierte, die gern einen günstigen Tarif im Netz der Telekom suchen, verbessert. Bei der jetzt gestarteten Aktion kann man die 10 GB Allnet-Flat LTE für 19,99 Euro monatlich erhalten. Es handelt sich dabei um einen Laufzeitvertrag mit mindestens 24 Monaten. In den ersten zwei Jahren zahlt man dabei nur 19,99 Euro, anschließend steigt der Preis auf 34,99 Euro monatlich. In der Allnet-Flat enthalten ist eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Das LTE-Datenpaket kann mit maximal 25 Mbit/s genutzt werden.Zur Aktion gehört jetzt ein kräftig gestiegener Bonus bei Rufnummermitnahme: Wer seine bisherige Mobilfunknummer mit zu Klarmobil nimmt, erhält 50 Euro Bonus als Gutschrift. Dafür muss man bis spätestens 30 Tage nach der Aktivierung der neuen SIM-Karte eine SMS mit dem Text "klarmobil" an die 72961 senden. Dabei sollte man auch bedenken, das für die Rufnummerportierung vom bisherigen Anbieter meist eine Rechnung erstellt wird.Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Laufzeitende kündigt. Die aktuellen Angebote gelten bis zum 24. März. Sie sind auf klarmobil.de sowie in den Shops von mobilcom-debitel erhältlich.