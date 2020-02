Raspberry Pi 4B: Dauerhafte Preissenkung der Version mit 2 GB RAM

Vor acht Jahren kam das Raspberry Pi 1 Model B zum ersten Mal auf den Markt, was für die Entwickler Grund genug ist, um den Einstiegspreis der neuesten Version des Raspberry Pi B-Modells mit zwei Gigabyte Arbeits­speicher dauerhaft zu senken.

Rasperry Pi Foundation

Die Raspberry Pi Foundation feiert mit der jetzt bekannt gegebenen Preissenkung das achtjährige Jubiläum der Einführung des ersten B-Modells des Bastelcomputers. Ab sofort kostet der Raspberry Pi Model 4B in der Ausgabe mit zwei Gigabyte Arbeitsspeicher deshalb nur noch 35 US-Dollar - und das auf Dauer, so dass alle Interessenten jetzt von mehr Ar­beits­­speicher zum Preis des günstigeren 1-GB-RAM-Modells profitieren können.Die Spitzenversion des Raspberry Pi B-Modells bleibt preislich unverändert, so dass für die Ausgabe mit vier Gigabyte RAM nach wie vor 55 Dollar fällig werden. Auch für kommerzielle und industrielle Kunden ändert sich vorerst nichts - so dass die 1-GB-Version für sie preislich unverändert bleibt und somit weiterhin für 35 Dollar verkauft wird.Tatsächlich hat sich in den acht Jahren seit der Einführung des ersten Raspberry Pi B-Modells einiges getan, vor allem in Sachen Leistung. So ist das jüngste Modell rund 40 Mal lei­stungs­fä­­hi­­ger als das Modell der ersten Generation. Außerdem hat sich die Kapazität des Ar­beits­spei­chers vervielfacht, schließlich hatte das Gerät in der ersten Generation magere 256 Megabyte RAM.Dank Gigabit-Ethernet ist auch die Netz­werk­an­bin­dung inzwischen zehn Mal schneller ge­­wor­den. Bei der Auflösung der Videoausgabe gab es eine Vervierfachung von ma­xi­­mal Full HD auf 4K und die Möglichkeit zur Verwendung von gleich zwei Displays und na­tür­lich ist inzwischen auch Dual-Band-WLAN an Bord. Letztlich ist das jüngste Modell durch die Inflation bei glei­chem Preis eigentlich sogar günstiger zu haben als in der ersten Generation - schließlich ent­spricht der Preis von 2012 mit 35 Dollar heute eigentlich 40 Dollar.