Xbox Series X: Microsoft veröffentlicht Bilder zum Next-Gen-Controller

Die Xbox Series X soll mit einem neuen Controller auf den Markt gebracht werden. Microsoft hat hierzu nun weitere Details und Bilder veröffentlicht. Der Next-Gen-Controller wird über Änderungen am Steuerkreuz verfügen und mehr Komfort durch eine geringere Latenz mit sich bringen.

Steuerkreuz stellt eine Kombination dar

Verbindung mit mehreren Geräten möglich

Alle Infos zur neuen Microsoft-Konsole

Der Xbox-Designer Ryan Whitaker hat sich in einem Xbox Wire-Artikel zum Funktionsumfang des neuen Controllers geäußert. Im Vergleich zum aktuellen Xbox One-Controller , der später auch mit der Xbox Series X verwendet werden kann, wurden am Design nur kleine Än­der­un­gen vorgenommen. Der Controller ist darauf ausgelegt, von Spielern mit kleinen Hän­den be­que­mer genutzt werden zu können, ohne den Komfort für Personen mit großen Händen zu be­ein­träch­ti­gen. Dafür wurden Abrundungen an den Bumpern und den Triggern hinzugefügt.Die größte Design-Änderung dürfte das neue Steuerkreuz darstellen. Es handelt sich um eine Kombination aus dem klassischen D-Pad sowie der Mulde, die zum Beispiel beim Elite-Con­trol­ler zum Vorschein kommt. Laut Ryan Whitaker wird damit "das Beste beider Welten" kom­bi­niert. Das Aufladen des Next-Gen-Controllers er­folgt über USB-C. In der Mitte des Controllers ist ein neuer Share-Button zu finden.Vor allem bei Shootern können bereits wenige Millisekunden entscheidend sein. Daher hat Mi­cro­soft den Series X-Controller mit "Dynamic Latency Input" (DLI) ausgestattet. Dabei han­delt es sich um eine Technologie, mit welcher der Informationsaustausch zwischen der Kon­so­le und dem Controller schneller erfolgen kann.Darüber hinaus besitzt der Xbox Series X-Con­trol­ler die Möglichkeit, sich schnell mit vielen Geräten verbinden zu lassen. Es ist ohne großen Aufwand möglich, den Controller mit einer Konsole, einem Smartphone, einem Tablet oder einem Desktop-PC zu verbinden. Der Con­trol­ler kann sich die Verbindungen merken und muss nicht immer wieder gekoppelt werden, wenn der Nutzer das Gerät wechselt.Neben den Details zum neuen Controller hat Microsoft heute auch sämtliche Spezifikationen zur Xbox Series X an sich veröffentlicht . Die neue Konsolen-Generation soll im Herbst 2020 das Licht der Welt erblicken. Es wäre jedoch denkbar, dass sich der Release-Termin aufgrund der Corona-Krise verschiebt. Zu den Preisen wurden bisher keine Informationen genannt.