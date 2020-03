Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: So viel kostet es in der Herstellung

Das aktuelle Flaggschiff von Samsung, das Galaxy S20 Ultra , ist sicher­lich eine beeindruckende Hardware, es ist aber auch alles andere als ein Schnäppchen. Denn der koreanische Hersteller will für das 5G-Smart­phone 1349 Euro. In der Herstellung ist es wohl "etwas" günstiger.

Die Hersteller verraten natürlich nie, wie viel ein Gerät in der Produktion kostet, man will sich nicht in die Karten schauen lassen, wie viel man damit verdient. Allerdings sollte man hier keine Milchmädchenrechnung durchführen und die simple Differenz zwischen Produktions- und Komponentenkosten und Verkaufspreis als Gewinn für Samsung verbuchen. Denn natürlich muss man hier diverse zusätzliche Kosten einkalkulieren, darunter Entwicklung, Produktion, Marketing, Personal und vieles mehr.Dennoch ist der Blick auf die Produktionskosten interessant und diesen macht wieder einmal TechInsights . Dort analysiert man regelmäßig die Einzelteile von Geräten und hat das auch beim Samsung Galaxy S20 Ultra gemacht. Die wenig überraschende Erkenntnis ist, das die einzelnen Komponenten des Geräts deutlich weniger kosten als das Smartphone in seiner Gesamtheit über die Ladentische geht.TechInsights hat jedenfalls berechnet, dass das Samsung Galaxy S20 Ultra 528,50 Dollar kostet, das sind umgerechnet rund 473 Euro. Dabei ist die teuerste Komponente oder besser gesagt Komponentenpaket die Kamera(s), diese kommen zusammen auf 107,50 Dollar. Danach folgt der Prozessor, für den Snapdragon 865 bezahlt Samsung 81 Dollar pro Stück. An der dritten Stelle kommt der OLED-Bildschirm, dieser kostet 67 Dollar.Damit ist das Galaxy S20 Ultra allerdings wesentlich teurer als der (indirekte) Vorgänger, die Einzelteile des Galaxy S10+ kosteten 370 Euro - verkauft wurde es zum Start für 1249 Euro. Beim neuesten Topmodell sind die Materialkosten verhältnismäßig stark gestiegen, denn wie erwähnt stehen einem UVP von 1349 Euro Kosten von rund 473 Euro gegenüber.