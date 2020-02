Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: Vom Polaroid zur 100x Zoom 8K-Kamera

Mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra 5G zeigt der südkoreanische Hersteller sein neues Spitzemodell unter den Android-Smartphones . Das 6,7 Zoll große Flaggschiff setzt auf eine 108-Megapixel-Kamera und eine mit 40 Megapixeln auflösende Selfie-Cam. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit Videos in hoher 8K-Auflösung mit bis zu 24 FPS aufzunehmen. Motive können mit Hilfe des 100-fachen Space Zooms zudem stark vergrößert werden. Diese Themen reißt das Unternehmen in diesem offiziellen Werbespot kurz an.