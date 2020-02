Samsung Galaxy S20+: Smartphone erscheint in knallroter Farbvariante

Vor zehn Tagen hat der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung seine neue Flagg­schiff-Generation im Rahmen eines Events in San Fran­cis­co vorgestellt. Nachdem zunächst drei Farbvarianten präsentiert wur­den, wird nun ein Modell mit der Bezeichnung "Jennie Red" beworben.

Farbe schon vorab durchgesickert

KT Shop

Auf dem Ankündigungs-Event wurde das Samsung Galaxy S20+ in drei Farben gezeigt. Die Käufer können zwischen einer schwarzen, grauen sowie blauen Farbvariante wählen. In ei­nem Video bewirbt Jennie Kim, die Sängerin der K-Pop-Gruppe Blackpink, die neue, knallrote Farb­va­rian­te. Der Clip wurde auf dem Kanal des Mobilfunkbetreibers " KT " veröffentlicht.Ganz unerwartet kommt die rote Farbvariante nicht. Schon vor einiger Zeit war das neue Mo­dell auf geleakten Renderbildern und Hands-On-Fotos zu sehen. Erst jetzt wurde jedoch bekanntgegeben, dass das Modell "Jennie Red" in einer exklusiven Kooperation mit dem ko­re­ani­schen Mobilfunkanbieter "Korea Telecom" vermarktet wird. Zudem werden die Galaxy Buds+ auf der Webseite ebenfalls in einer roten Ver­sion gezeigt. Gerüchten zufolge sind das Smartphone und die Kopfhörer wo­mög­lich bald auch in den zwei Farben Blau und Rosa er­hält­lich. Entsprechende Modelle sind damals im Rahmen eines Leaks, der sich nun zum Teil als wahr herausgestellt hat, durchgesickert.Wie Pocketnow (via Neowin ) berichtet, könnte die knallrote Farbvariante in Europa unter dem Namen "Aura Red" auf den Markt kommen. Das geht aus einem aktuellen Leak hervor. Eine offizielle Bestätigung von Samsung gibt es hierzu allerdings aktuell noch nicht. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Konzern in nächster Zeit weitere Informationen zu den neuen Varianten der Galaxy S20-Reihe ans Tageslicht bringt.