WoW Shadowlands: Alpha startet bald, so meldet man sich zur Beta an

Mit der Erweiterung Shadowlands wird die Geschichte von World of Warcraft vermutlich im Herbst dieses Jahres einmal mehr fortgesetzt. Jetzt gibt es klare Anzeichen, dass Blizzard bald den internen Alpha-Test startet. Außerdem ist ab sofort die Anmeldung zur Beta möglich.

BfA ist in den letzten Zügen, das nächste Kapitel heißt Shadowlands

Die Beta-Anmeldung folgt

Im Blizzard-Account anmelden

Die offizielle Shadowlands-Seite besuchen

Nach unten bis zum Punkt "Werde Betatester" scrollen

Auf "Jetzt anmelden" klicken

Ist der Button ausgegraut, war die Anmeldung erfolgreich

Der letzte Inhaltspatch für die aktuelle World of Warcraft Erweiterung Battle for Azeroth ist veröffentlicht und der Endboss N'Zoth besiegt, jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit der Entwickler - und sicher auch vieler Spieler - ganz auf die nächste Erweiterung: Shadowlands. Nachdem es nach der traditionellen Ankündigung bei der Blizzcon still um den Verlauf der Entwicklung geworden war, gibt es jetzt klare Anzeichen, dass Blizzard bald in die erste Testphase eintreten wird.Wie die Seite Wowhead berichtet, wurde für den Battle.net-Launcher ein Update ausgeliefert, dass unter anderem auch sogenannte Katalog-Updates beinhaltet hatte. Wie die Seite schreibt, wurde damit auch ein Support für die "verschlüsselte Shadowlands Alpha" in die Anwendung integriert. Damit gibt es das erste offizielle Anzeichen, dass Blizzard sehr bald mit den internen Tests der Erweiterung beginnen wird. Folgt Blizzard hier dem Release-Schema vergangener Alpha-Tests, könnte der Test der "Alpha Version 9.0.1" schon in den nächsten zwei Wochen erfolgen.Da Blizzard die ersten Tests seiner Erweiterungen wie üblich auf "Freunde & Familie" der Entwickler beschränkt, müssen willige Tester außerhalb dieses Kreises auf die Beta warten. Umso schöner, dass es auch hier Neuigkeiten gibt. Blizzard hat sozusagen im Zuge des Alpha-Updates auch die Beta-Anmeldung für Shadowlands freigeschaltet. Diese kann ab sofort über die offizielle Webseite vorgenommen werden.